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LA Open乒乓球賽8月開打 總獎金逾4萬

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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LA Open乒乓球公開賽即將於8月8日、9日在波莫那加州理工大學凱洛格體育館（...
LA Open乒乓球公開賽即將於8月8日、9日在波莫那加州理工大學凱洛格體育館（Cal Poly Pomona Kellogg Arena），進行兩天比賽。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯乒乓球公開賽（LA Open） 委員會12日在San Gabriel Country Club舉辦感恩籌款餐會，並同時宣布今年的LA Open乒乓球公開賽將於8月8日、9日舉辦。本屆賽事預計匯集400多位選手，總獎金超過4萬美元，其中公開組單打冠軍獎金高達1萬美元。

洛杉磯乒乓球公開賽創會主席徐永泰指出，LA Open是華人參與度最廣的運動賽事之...
洛杉磯乒乓球公開賽創會主席徐永泰指出，LA Open是華人參與度最廣的運動賽事之一。（記者謝雨珊／攝影）

創會主席徐永泰指出，LA Open是華人參與度最廣的運動之一，也是世界各國愛好者熱衷參加的比賽。2011年至今，已經有近50位以上的世界級選手參賽，包括奧運會金銀銅牌選手和世界排名前百的各國選手。比賽項目參與球員15年來已累積至6000多人。

徐永泰介紹賽制表示，本次比賽共有30個項目，特別設置許多不同年齡層及按球技分組的賽事。有多項年長球員的單打及雙打比賽，包括鼓勵初學者和幼童球員，設立低積分比賽，讓大家都有機會參與。

洛杉磯乒乓球公開賽委員會12日在San Gabriel Country Club...
洛杉磯乒乓球公開賽委員會12日在San Gabriel Country Club舉辦感恩籌款餐會，現場頒發感謝狀予贊助商。（記者謝雨珊／攝影）

組委會主席劉龍軍表示，每年的感恩餐會都齊聚委員會成員及贊助商，在現場頒發感謝狀予贊助商，也感謝一直支持的工商界代表，並相互交流。他很開心這項賽事從最初的一個大膽構思，演變為備受喜愛的年度傳統賽事。

首席營運長葉安利指出，本屆參賽者從嶄露頭角的青少年新人，到經驗豐富的資深老將。例如：2022、2024、2025年LA Open單打冠軍馬金寶，決定再度尋求衛冕；去年公開賽雙打亞軍有延大夢（Arinobu Taimu）與搭檔鹿屋良平（Ryohei Kanoya）也決定捲土重來。

LA Open報名進入倒數，截至目前已有175人報名參加約600多項比賽。各項目名額有限，網路報名截至7月31日，郵寄報名截至7月24日（以郵戳日期為準）。報名費早鳥優惠截止日為7月11日，想了解更多比賽詳情，請上LA Open官網（http://laopentt.com）。

LA Open被美國乒乓球協會（USATT）認證為四星級，是全美獎金最高、競技水準最強的乒乓球公開賽之一。今年的比賽將在波莫那加州理工大學凱洛格體育館（Cal Poly Pomona Kellogg Arena）進行比賽。

精華 FAQ

  • 今年LA Open將於8月8日、9日舉辦，地點在波莫那加州理工大學凱洛格體育館。主辦方並在感恩籌款餐會上正式宣布賽事安排。

  • 本屆預計有400多位選手參賽，總獎金超過4萬美元，其中公開組單打冠軍可獲1萬美元，屬全美獎金最高的乒乓球公開賽之一。

  • LA Open是華人參與度高的賽事，也吸引世界級選手多年參加，目前已有175人報名、約600多項次參賽，網路報名至7月31日截止。

奧運 洛杉磯 華人 LA Open乒乓球公開賽

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