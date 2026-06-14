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多肉香草易扦插 繁殖成功率高

記者楊青╱洛杉磯報導
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在南加州的地中海型氣候環境中，許多植物都能透過扦插（cuttings）輕鬆繁殖，而且成功率相當高。

全國連鎖Armstrong園藝花圃中心園藝師Beverly表示，多肉植物及許多香草類植物都非常適合南加州氣候，扦插成功率往往達九成以上。此外，一些喜愛陽光和高溫的開花灌木、藤本植物及果樹，扦插後的生長表現也相當出色。無論是喜歡賞花的園藝愛好者，還是希望收穫果實的種植者，只要花些心思照顧，都能獲得不錯成果。

Beverly指出，扦插新手可先從玉樹（Jade Plant）、蘆薈、景天、迷迭香、薄荷、天竺葵、三角梅、無花果、葡萄及火龍果等開始嘗試。這些植物在南加州通常不需要溫室或特殊設備，就能擁有很高的成活率。

她笑稱，近年不少亞裔女性喜歡種植蘆薈，不僅容易栽培，其葉肉汁液也常被視為天然美容材料，剪下葉片即可用於居家護膚，相當受歡迎。

近年來，南加州不少民眾也熱中扦插雞蛋花（Plumeria，又稱緬梔）。每到夏季，許多社區居民的前庭後院都可見雞蛋花盛開，色彩繽紛，加上枝葉清雅，在庭園造景中十分討喜。

「雞蛋花非常適合在南加州透過扦插繁殖，」Beverly表示，市面上一支雞蛋花枝條售價在20美元左右，大量種植成本不低，但只要掌握幾個關鍵技巧，扦插成功率相當高，可節省不少開支。她表示，每年5月至8月是南加州扦插雞蛋花的最佳時機；成功扦插有兩大關鍵，分別是「剛剪下就直接種植」以及「頻繁澆水」。

園藝專家表示，南加州最容易透過扦插繁殖的多肉植物包括玉樹、擬石蓮花、景天、蓮花掌及蘆薈，成功率普遍超過九成。春秋兩季則最適合繁殖迷迭香、薰衣草、薄荷、鼠尾草及百里香等香草植物，成功率可達70%至95%。

此外，三角梅（Bougainvillea）、玫瑰、天竺葵、金露花及開普忍冬等開花植物，扦插成功率也可達60%至90%。深受華人家庭喜愛的三角梅，在南加州生長特別旺盛，利用半木質化枝條繁殖通常效果相當理想。

至於無花果、葡萄、火龍果及桑樹等果樹，在南加州的扦插成功率也往往超過七成。近年來，不少民眾開始在家自行培育無花果和葡萄苗，逐漸累積種植經驗，成功上手。

精華 FAQ

  • 園藝師建議可先從玉樹、蘆薈、景天、迷迭香、薄荷、天竺葵等入門，這些植物在南加州通常不需溫室或特殊設備，就能有很高成活率。

  • 專家指出，5月至8月是扦插雞蛋花的最佳時機，成功關鍵包括枝條剪下後立刻種植，並保持頻繁澆水，如此可大幅提高成活率並節省購苗成本。

  • 多肉植物成功率普遍超過九成；香草植物如迷迭香、薰衣草可達70%至95%；三角梅、玫瑰等開花植物約60%至90%；無花果、葡萄等果樹多超過七成。

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