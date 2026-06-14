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翡翠木繡球花一枝變花海 南加華人打造夢幻庭園

記者楊青╱洛杉磯報導
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華人綠手指從一枝繡球扦插繁殖打造的繡球花園。（記者楊青╱攝影）
華人綠手指從一枝繡球扦插繁殖打造的繡球花園。（記者楊青╱攝影）

有人說，在夏長春短、常年乾旱的南加州，要打造一座像樣的春夏花園，不僅耗時費力，還可能成為燒錢的無底洞。不過近年來，不少華洋園藝愛好者利用本地適應性強的植物，透過扦插繁殖打造自家花園，不僅景觀獨特、顏值出眾，還兼具經濟實惠與低維護成本。

「我用的幾乎都是朋友家花園的邊角料。」家住210號公路旁、洛杉磯天使國家森林（Angeles National Forest）山腳下聖迪瑪斯（San Dimas）的林太太，利用南加州常見的翡翠木（Jade Plant）打造出一座翡翠花園。每年冬春之際，滿園盛開淡粉色小花，花海層層疊疊，既浪漫又溫馨。

林太太家後院面積超過2.5英畝。儘管種植了不少樹木，整體空間仍顯得空曠。「以前數次買回各種花卉，少則十幾盆，多的時候買過上百盆。」林太太表示，但植物分散種植在大片土地上，往往看不出明顯效果；加上南加州夏季高溫乾旱，不少植物撐不過一年。她坦言，過去花了不少錢，卻始終沒能打造出理想中的花園。

四年前，林太太的母親從中國來美探親。有一天傍晚散步，撿回鄰居修剪後丟棄的翡翠木枝條。母女倆當時都沒想到，這些原本被當成廢棄物的邊角料植物，幾年後竟成為打造花園的主角， 給她們家帶來了一個省心、省事、又省錢、顏值還高的花園。

「這些枝條插種在幾個大盆裡，沒想到一年多就長成一個小花園。」林太太說，之後她持續利用新長出的枝條扦插繁殖，幾年下來，翡翠木成片擴展，逐漸形成一座生機盎然的翡翠園。翡翠木每年11月左右開始開出淡粉色小花。當南加州冬季百花凋零之際，卻正是她家花園最美的時候。

林太太表示，最重要的是翡翠木生命力旺盛，幾乎隨插隨活、落地生根，即使面對洛杉磯七、八月的酷暑烈日，也能順利存活，十分適合南加州氣候。

住在格蘭杜拉（Glendora）的李太太，則透過繡球花扦插繁殖打造自家花園。她家的繡球花園最初僅來自聖地牙哥一位朋友贈送的一株繡球花，經過多年扦插繁殖，如今已是滿園春色。每年母親節至父親節期間，庭院花團錦簇，美不勝收。

李太太表示，在南加州種植繡球花並不容易，需要摸索不少技巧。她的兒子在新英格蘭地區上大學，每年春夏探望兒子時，都能看到當地成排盛開的繡球花。然而，同樣的植物移植到南加州後，表現卻大不相同。這些年來，她先後替繡球花更換了好幾個種植位置，直到找到院子裡半日照、半遮蔭的環境，再經過多次調整澆水與施肥方式，繡球花才逐漸適應環境，穩定生長。

每年春夏花開過後，林太太將大朵大朵的繡球花剪下來，做成乾花，再做成花籃或花鏡。強壯的花枝則再度扦插繁殖，或養成盆花，來年分送朋友，每每成為最別致最受歡迎的伴手禮。

幾枝翡翠邊角料扦插繁殖，幾年後長成了巨大的翡翠園。（記者楊青╱攝影）
幾枝翡翠邊角料扦插繁殖，幾年後長成了巨大的翡翠園。（記者楊青╱攝影）

從用扦插繁殖方式DIY的翡翠園，每年11月至2月一片粉雲，是南加冬春一道別致的風...
從用扦插繁殖方式DIY的翡翠園，每年11月至2月一片粉雲，是南加冬春一道別致的風景。（記者楊青╱攝影）

用南加州本地原生植物扦插繁殖打造自家花園，省水省錢省事，顏值高。（記者楊青╱攝影
用南加州本地原生植物扦插繁殖打造自家花園，省水省錢省事，顏值高。（記者楊青╱攝影

用南加州本地原生植物扦插繁殖打造自家花園，省水省錢省事，顏值高。（記者楊青╱攝影...
用南加州本地原生植物扦插繁殖打造自家花園，省水省錢省事，顏值高。（記者楊青╱攝影）

用自家扦插繁殖的繡球花做成乾花裝飾鏡子，別有風味。（記者楊青╱攝影）
用自家扦插繁殖的繡球花做成乾花裝飾鏡子，別有風味。（記者楊青╱攝影）

華人綠手指用扦插繁殖方式DIY的繡球花園。（記者楊青╱攝影）
華人綠手指用扦插繁殖方式DIY的繡球花園。（記者楊青╱攝影）

繡球花在南加州扦插繁殖相當容易成功。（記者楊青╱攝影）
繡球花在南加州扦插繁殖相當容易成功。（記者楊青╱攝影）

精華 FAQ

  • 她先把鄰居修剪丟棄的翡翠木枝條插種在大盆裡，再持續利用新長出的枝條扦插繁殖，幾年後逐步擴展成成片花園，冬春還會開出淡粉色小花。

  • 因為翡翠木生命力很強，幾乎隨插隨活、落地生根，即使面對洛杉磯夏季高溫烈日也能存活，十分符合南加州長年乾旱、日照強的氣候條件。

  • 她先多次調整栽種位置，最後找到院內半日照、半遮蔭的環境，再配合反覆修正澆水與施肥方式，才讓原本不易適應南加州的繡球花穩定開花。

南加 華人 洛杉磯

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