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世界盃熱潮 橙縣The Source設大型螢幕 擠滿觀賽人潮

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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舉辦世界盃觀賽活動，從一樓廣場到各樓層走道都擠滿球迷，展現南加社區支持國家隊的熱...
舉辦世界盃觀賽活動，從一樓廣場到各樓層走道都擠滿球迷，展現南加社區支持國家隊的熱情。（記者張庭瑜/攝影）

世界盃小組賽韓國隊11日迎戰捷克隊，橙縣The Source購物中心舉辦大型戶外觀賽活動，吸引大批球迷到場為韓國隊加油。中央廣場當天人滿為患，不僅一樓擠得水洩不通，二樓、三樓及四樓走道也站滿觀賽民眾。

主辦單位在商場三處區域設置大型轉播螢幕，甚至在頂樓天台架設觀賽區，讓球迷同步觀看比賽。現場除韓裔民眾外，也吸引不少華裔及墨西哥裔居民前來，不少人身穿各自支持球隊的球衣，展現世界盃賽事跨越族裔的魅力。

韓國隊在補時階段攻入致勝球後，現場球迷激動歡呼，高舉雙手慶祝勝利。（記者張庭瑜/...
韓國隊在補時階段攻入致勝球後，現場球迷激動歡呼，高舉雙手慶祝勝利。（記者張庭瑜/攝影）

比賽歷時約兩小時，過程高潮迭起。捷克隊一度攻破韓國隊球門，現場氣氛瞬間降至冰點，但裁判判定進球無效，原本可能形成的1比2重新回到1比1，讓現場球迷心情如洗三溫暖，從失落瞬間轉為振奮，歡呼聲不絕於耳。隨著比賽進入補時階段，韓國隊持續展開攻勢；在終場哨響起前，韓國隊成功攻入致勝球，全場球迷頓時陷入瘋狂。數千球迷同時起身歡呼、跳躍，高喊「大韓民國」口號，震耳欲聾的加油聲響徹整座商場。

韓國隊以2比1擊敗捷克隊後，球迷沉浸在勝利喜悅中，紛紛與親友分享激動心情。（記者...
韓國隊以2比1擊敗捷克隊後，球迷沉浸在勝利喜悅中，紛紛與親友分享激動心情。（記者張庭瑜/攝影）

最終韓國隊以2比1擊敗捷克，拿下世界盃首戰勝利。許多韓國球迷激動擁抱慶祝，也有人感動落淚。比賽期間，不少韓裔商家及民眾自發提供免費咖啡、巧克力牛奶等飲品與點心，與現場民眾分享觀賽樂趣。

首次到場觀看足球賽的民眾表示，過去從未完整觀看足球比賽，但受到現場熱烈氣氛感染，整場賽事看得十分投入。也有韓裔民眾坦言，原本對韓國隊首戰並不抱太大期待，但在朋友鼓勵下前來觀賽，沒想到比賽如此精采刺激，尤其最後補時絕殺，更讓所有人留下難忘回憶。

精華 FAQ

  • 活動主要吸引韓裔球迷到場為韓國隊加油，也有不少華裔與墨西哥裔居民共襄盛舉。許多人穿著支持球隊的球衣，展現世界盃賽事的跨族裔吸引力。

  • 主辦方在商場三處設置大型轉播螢幕，頂樓也開放觀賽區，讓大量球迷同時聚集。比賽過程高潮迭起，加上韓國隊終場前進球，讓氣氛瞬間沸騰。

  • 韓國隊最終以2比1擊敗捷克，拿下世界盃首戰勝利。終場前的致勝球讓球迷集體起身歡呼、高喊口號，不少人擁抱慶祝，甚至激動落淚。

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