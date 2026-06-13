林德奈特（Jonathan Rinderknecht）涉嫌故意縱火被捕。圖為他被捕後拍攝的照片。 （圖／司法部提供）

AI摘要 文章摘要整理： 寶馬山野火縱火案開庭，檢方指被告因情傷與仇富心理縱火，還曾企圖殺害DoorDash華人CEO；辯方則否認其為主嫌，稱他只是報案者。

紐約郵報與路透報導，震驚全美、釀成巨大災難的寶馬山野火（Palisades Fire）縱火案10日起開始庭審，檢方11日踢爆驚人內幕，指出30歲的被告林德奈特（Jonathan Rinderknecht）深陷失戀陰影孤僻憤怒，進而產生極端反資本主義與仇富心理；他不僅涉嫌蓄意縱火燒毀豪宅區，案發前甚至企圖謀殺外送平台DoorDash 的華人 CEO徐迅（Tony Xu）。

菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）特別探員Michael Montevidoni 11日出庭作證，去年的數位調查紀錄顯示，林德奈特在案發前，對轟動全美的「聯合健康保險CEO槍擊案」兇嫌孟喬內 (Luigi Mangione)產生「病態的崇拜」。

檢：嫌犯仇視富人

檢方指出，被告因情傷導致生活惡化，並將不幸全歸咎富人。他曾要求ChatGPT生成「富人在美元符號的大門後嘲笑民眾逃離火災」的諷刺圖片，並密集搜尋「釋放孟喬內」及「打倒億萬富翁」等激進言論。更令人毛骨悚然的是，他曾向ChatGPT索取DoorDash華人執行長徐迅（Tony Xu）的居家地址，並刺探其家中是否安裝監視器、是否育有子女，親口向AI坦言「打算殺了他」。

檢方指出，2024年跨年夜，林德奈特原本希望有人與他一起迎接新年，為此他發短信給曖昧對象，以及至少三次致電前男友，但始終未收到想要的回應。

林德奈特在做完當晚最後一個Uber訂單後，駕車前往寶馬山地區，並徒步走上Skull Rock步道。他此前告訴調查員，那裡有他與前男友的許多回憶。不久後，Skull Rock爆發拉克曼野火（Lachman Fire），後發展為具毀滅性的寶馬山野火。

林德奈特被控火災破壞財產、非法燒毀公有林木等三項聯邦重罪，若全數成立將面臨最高45年監禁。目前控辯雙方爭論核心在於：這場歷史性的災難，究竟是一場還是兩場火？

聯邦檢察官Mark Williams指出，拉克曼野火雖被消防員初步撲滅，但仍在地下灌木根部隱蔽悶燒。一周後，火勢遭強烈的聖塔安那焚風吹襲而復燃，迅速擴大為寶馬山野火，吞噬36平方英里土地，燒毀6000棟建築並奪走12條人命，損失高達1500億美元。

辯：被告是報案者

林德奈特辯護律師Steve Haney極力洗清當事人罪名，辯稱拉克曼野火是由跨年煙火引燃，且當時林德奈特剛載完Uber乘客，上山看煙火時目睹火災，還主動撥打911報警。辯方堅持，一周後的寶馬山野火是其他身分不明的縱火犯所為，並質疑警方在案發八個月後才將兩場野火強行連結在一起，且最初未能妥善保護現場，導致調查結果失去可信度。

儘管辯方極力開脫，但檢方出示的證據與審判備忘錄均對被告極為不利；多位曾搭乘林德奈特車輛的乘客出庭並證實，被告在野火發生當晚神情憤怒、危險駕駛，且在車上不斷談論「對世界感到不爽」、孟喬內、資本主義以及私刑正義等話題。