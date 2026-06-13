6/21生技研討會 聚焦AI與生醫創新

由南加州台灣生物科技協會主辦的第十屆年度生技研討會，將於6月21日在洛杉磯加大（UCLA）舉行。（SoCal TBA提供）

由南加 州台灣生物科技協會（SoCal TBA）主辦的第十屆年度生技研討會「From Foundations to Frontiers: AI, Innovation, and the Future of Biomedicine」，將於6月21日在洛杉磯 加大（UCLA）舉行。適逢協會成立十周年，大會將聚焦人工智慧 （AI）、生技醫藥創新及跨領域合作等熱門議題。

本次年會將深入探討AI在生物醫學與製藥科技中的應用趨勢，以及產學合作與跨領域交流如何推動下一世代醫療創新。

南加台灣生技協會會長江小如表示，近年來人工智慧、生物科技與醫療照護產業快速融合，跨領域合作已成為推動創新的關鍵。為協助年輕研究人才及產業專業人士掌握生技產業發展方向與國際職涯機會，協會特別於年會邀請多位學界與業界重量級講者，分享全球產業趨勢與實務經驗。

本次研討會將由兩場重量級專題演講揭開序幕，聚焦全球生命科學產業發展趨勢、生技產業國際競爭策略，以及人工智慧在生醫與製藥領域的創新應用。與會專家也將深入探討AI、創新療法與資本市場之間的互動關係，以及未來投資布局的重要方向。

此外，大會將邀集產官學界代表，共同分享AI如何結合健康數據、智慧裝置及個人化醫療，加速臨床決策效率，提升病患照護品質，並為下一世代醫療創新開創更多可能性。

活動當天也將舉辦圓桌交流午餐，提供與會者與產業領袖、創投代表及新創團隊面對面交流機會，促進台美生技產業合作與人才交流。