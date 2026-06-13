南加華人慈善高球賽 籌逾49萬善款

南加州華人慈善高爾夫球當晚舉辦的慈善拍賣活動，成功籌款49萬美元以上。（讀者提供）

邁入第11年的「2026南加 州華人 慈善高爾夫球邀請賽」，8日在橙縣 約巴林達鄉村俱樂部（Yorba Linda Country Club）舉行。當天吸引140位球友及企業人士參與，並在當晚舉辦慈善拍賣活動，成功籌款超49萬美元，以實際行動支持公益慈善事業。

今年拍賣品項相當豐富，包括由公益平台文化基金會董事長嚴長壽推薦的「台東四天三夜豪華之旅」（含交通與住宿）、專業教練指導的四人一日高爾夫球教學課程、洛杉磯道奇隊投手山本由伸簽名球、洛杉磯往返台北豪華經濟艙機票、1美元起標的一顆三克拉鑽石，以及具有收藏價值的藝術陶瓷畫作等。

邁入第11年的「2026南加州華人慈善高爾夫球邀請賽」於6月8日在橙縣約巴林達鄉村俱樂部（Yorba Linda Country Club）舉行。（記者謝雨珊／攝影）

南加州台灣旅館業同業公會顧問汪蔚興指出，今年賽事以「揮桿公益，愛心加倍」為主題，特別首度開放18個球洞發球台贊助攤位名額，讓企業及贊助廠商有機會在球場內直接與來自各界的企業領袖、專業人士及僑界代表交流互動。他表示，高爾夫球賽不僅是一項公益活動，更是一個拓展人脈、提升品牌能見度及促進商業合作的重要平台。

在賽制方面，今年持續採用廣受歡迎的「四人一組最佳球位」（Scramble）團體賽形式。汪蔚興表示，Scramble賽制能降低個人失誤帶來的壓力，讓球技不同程度的參賽者都能享受團隊合作的樂趣與競賽成就感。

除球賽外，賽後舉行的慈善晚宴及義賣活動也是年度重頭戲。南加州華人慈善高爾夫球賽召集人廖彬淳表示，今年延續過去十年支持公益的精神，拍賣及活動收益將全數捐贈給公益平台國際基金會（ACFI）以及南加州五個公益慈善組織，每個單位將獲得1萬美元捐款，持續協助台灣偏鄉教育發展，同時回饋美國在地社區。