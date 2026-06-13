南加華人慈善高球賽 籌逾49萬善款
邁入第11年的「2026南加州華人慈善高爾夫球邀請賽」，8日在橙縣約巴林達鄉村俱樂部（Yorba Linda Country Club）舉行。當天吸引140位球友及企業人士參與，並在當晚舉辦慈善拍賣活動，成功籌款超49萬美元，以實際行動支持公益慈善事業。
今年拍賣品項相當豐富，包括由公益平台文化基金會董事長嚴長壽推薦的「台東四天三夜豪華之旅」（含交通與住宿）、專業教練指導的四人一日高爾夫球教學課程、洛杉磯道奇隊投手山本由伸簽名球、洛杉磯往返台北豪華經濟艙機票、1美元起標的一顆三克拉鑽石，以及具有收藏價值的藝術陶瓷畫作等。
南加州台灣旅館業同業公會顧問汪蔚興指出，今年賽事以「揮桿公益，愛心加倍」為主題，特別首度開放18個球洞發球台贊助攤位名額，讓企業及贊助廠商有機會在球場內直接與來自各界的企業領袖、專業人士及僑界代表交流互動。他表示，高爾夫球賽不僅是一項公益活動，更是一個拓展人脈、提升品牌能見度及促進商業合作的重要平台。
在賽制方面，今年持續採用廣受歡迎的「四人一組最佳球位」（Scramble）團體賽形式。汪蔚興表示，Scramble賽制能降低個人失誤帶來的壓力，讓球技不同程度的參賽者都能享受團隊合作的樂趣與競賽成就感。
除球賽外，賽後舉行的慈善晚宴及義賣活動也是年度重頭戲。南加州華人慈善高爾夫球賽召集人廖彬淳表示，今年延續過去十年支持公益的精神，拍賣及活動收益將全數捐贈給公益平台國際基金會（ACFI）以及南加州五個公益慈善組織，每個單位將獲得1萬美元捐款，持續協助台灣偏鄉教育發展，同時回饋美國在地社區。
今年是第11屆「2026南加州華人慈善高爾夫球邀請賽」，在橙縣約巴林達鄉村俱樂部舉行，當天共有140位球友與企業人士到場參與。 拍品包括台東四天三夜豪華之旅、高爾夫教學課程、山本由伸簽名球、豪華經濟艙機票、三克拉鑽石與藝術陶瓷畫作等，最後募得超過49萬美元。 主辦方表示，拍賣與活動收益將全數捐給公益平台國際基金會及南加州五個公益慈善組織；每個單位可獲1萬美元，持續支持台灣偏鄉教育與在地社區。
精華 FAQ
今年是第11屆「2026南加州華人慈善高爾夫球邀請賽」，在橙縣約巴林達鄉村俱樂部舉行，當天共有140位球友與企業人士到場參與。
拍品包括台東四天三夜豪華之旅、高爾夫教學課程、山本由伸簽名球、豪華經濟艙機票、三克拉鑽石與藝術陶瓷畫作等，最後募得超過49萬美元。
主辦方表示，拍賣與活動收益將全數捐給公益平台國際基金會及南加州五個公益慈善組織；每個單位可獲1萬美元，持續支持台灣偏鄉教育與在地社區。
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