我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

「多年沒見過」 阿罕布拉華資超市推半價商品 民眾瘋搶

記者楊青/阿罕布拉報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華資的「美國超市」海鮮部前，民眾排隊搶購13.99美元一磅的游水芝麻蝦。（記者楊...
華資的「美國超市」海鮮部前，民眾排隊搶購13.99美元一磅的游水芝麻蝦。（記者楊青/攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿罕布拉華資超市推出多項半價商品，引發民眾連日排隊搶購。
  • 重點二：芝麻蝦、珊瑚蝦與進口榴槤特價明顯，吸引家庭大量採買。
  • 重點三：老闆表示靠供貨關係讓利，盼在高物價下替顧客省錢。

油價物價攀升，但阿罕布拉一家華資超市的芝麻蝦、水晶蝦、進口榴槤等近日持續半價，鷄蛋1.99美元30個，引起民眾瘋搶。

阿罕布拉山谷大道上的Marketplace（Big Five）購物中心停車場偌大的停車場連日來一位難求，即便非周末購物峰日的平時，也是門庭若市，車水馬龍。

「游水芝麻蝦13.99一磅，這麽多年沒見過」，正在該購物中心「美國超市」（US Supermarket）海鮮部前排隊的關女士表示，她來自廣東湛江，全家都特別喜歡游水海鮮，但這些年物價越來越貴，越來越吃不起，所以這些天這家超市的物價，對她來説真是一個驚喜。她說，平常游水芝麻蝦每磅都在25至30美元之間。

在長長人隊中，方女士生怕有人插隊。她說她周末剛來買過芝麻蝦，全家都喜歡，今天再來，除芝麻蝦外，還要買些珊瑚蝦。「37美元一磅游水珊瑚蝦，前幾天我在另外超市看到的都是45.99美元、49.99美元」，方女士說，她先生最喜歡用新鮮的游水珊瑚蝦泡白酒做成醉蝦，或做成壽司，只可惜這種身價金貴的蝦子價格一年比一年貴，從前幾年的19.99美元一磅到25美元再到35美元。

超市冷凍貨櫃前，則擠滿正在搶冷凍榴槤的民眾，很多時候2.99美元甚至3.49美元一磅的越南進口榴槤，標價1.99美元。在人群中挑選的陳女士說，榴槤一直是她的最愛，小時候在越南是跟著大人瞎吃，現在年長了，才知道這東西營養特別，所以見到好的都會買，只可惜南加州不容易買到又新鮮又便宜的。

美國超市1.99美元一磅的冷凍榴蓮引起不少民眾搶購。（記者楊青/攝影）
美國超市1.99美元一磅的冷凍榴蓮引起不少民眾搶購。（記者楊青/攝影）

一些沒有吃榴槤習慣的民眾，也在搶購人群中。一對華人夫婦表示，看大家都在搶，都説便宜，所以也打算買兩個。夫婦倆說，前兩天他們剛在這家人超市買了90個鷄蛋，花了不到6塊錢。

阿罕布拉的「美國超市」其實是一家開張才一年多的華資超市，老闆陳楚華笑言，「美國超市」的前身為華資「加州超市」，加州超市老闆是好朋友，年前過世，家人無意繼續經營，所以幾十年一直給超市供貨同時聯合投資超市的他，乾脆從幕後走到前台，自己開超市。

陳先生笑言，很多人以為「美國超市」是一家老美經營的超市，其實當初起名「美國」，是希望超市大展宏圖，前途無量。

「也因為幾十年來負責給南加州多家超市提供生鮮時蔬和進口食材，和供貨商們聯係廣泛，可以給顧客最大讓利」，陳先生表示，尤其在時下食品物價居高不下的環境下，能夠為民眾省錢，吃得健康開心，民眾和商家兩全其美，比如近日販售的低價鷄蛋，1.99美元30個，一天三個貨架鷄蛋買光光。一些商品甚至比大賣場Costco還便宜，比如Costco的即食綜合煙熏三文魚15.77美元一包，但同樣的三文魚，他們只買7.99美元。

不少華人民眾表示，現在買菜都經常會貨比三家，比如以前都僅在華人超市買菜，現在也會去Super King等非華人大超市，一些墨西哥超市的蔬菜水果也常有不錯的選擇，而世界日報上每周刊登各個華資超市的促銷特價，都是省錢好方法。

號稱價格比很多超市便宜三分之一的游水珊瑚蝦。（記者楊青/攝影）
號稱價格比很多超市便宜三分之一的游水珊瑚蝦。（記者楊青/攝影）

精華 FAQ

  • 因店內多項生鮮與進口食品價格明顯低於市價，例如芝麻蝦、珊瑚蝦、榴槤與雞蛋都有半價或特價，讓民眾趁物價上漲時集中搶購。

  • 最受關注的是游水芝麻蝦每磅13.99美元、游水珊瑚蝦每磅37美元、冷凍越南榴槤每磅1.99美元，以及1.99美元30個的雞蛋。

  • 老闆陳楚華表示，自己長年負責南加州多家超市的生鮮與進口食材供貨，和供應商關係廣泛，因此能爭取較低進貨價，再把利潤回饋給顧客。

油價

上一則

蹭食世界盃大餅 加州收益驚人 賣這款商品最好賺

下一則

華人商圈沒等到世界盃紅利 旅館降房價、巴士訂單取消

延伸閱讀

慘虧20萬？台二代熱血 想在華埠開超市 2年半還沒影

慘虧20萬？台二代熱血 想在華埠開超市 2年半還沒影

Erewhon有勁敵 洛城新晉「貴婦」超市薯片賣17元

Erewhon有勁敵 洛城新晉「貴婦」超市薯片賣17元
樂逛亞洲超市

樂逛亞洲超市
162美元可買79件商品 20年前沃爾瑪收據暴紅

162美元可買79件商品 20年前沃爾瑪收據暴紅
第一個顧客

第一個顧客

美食評論員大推的好市多早餐食品 這款可頌媲美巴黎咖啡館

美食評論員大推的好市多早餐食品 這款可頌媲美巴黎咖啡館

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

2026-06-06 21:17
聖地牙哥市Comfy Spa因涉嫌賣淫，被市府起訴，勒令停業。（谷歌街景地圖）

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

2026-06-02 22:05
若想用較便宜價格體驗郵輪之旅，換季郵輪可列入考慮。（Celebrity Cruises網頁）

正值鮮為人知的「換季」郵輪跨洋14天才千元起跳

2026-06-05 13:09
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊