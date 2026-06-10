「多年沒見過」 阿罕布拉華資超市推半價商品 民眾瘋搶

華資的「美國超市」海鮮部前，民眾排隊搶購13.99美元一磅的游水芝麻蝦。（記者楊青/攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿罕布拉華資超市推出多項半價商品，引發民眾連日排隊搶購。

阿罕布拉華資超市推出多項半價商品，引發民眾連日排隊搶購。 重點二： 芝麻蝦、珊瑚蝦與進口榴槤特價明顯，吸引家庭大量採買。

芝麻蝦、珊瑚蝦與進口榴槤特價明顯，吸引家庭大量採買。 重點三：老闆表示靠供貨關係讓利，盼在高物價下替顧客省錢。

油價 物價攀升，但阿罕布拉一家華資超市的芝麻蝦、水晶蝦、進口榴槤等近日持續半價，鷄蛋1.99美元30個，引起民眾瘋搶。

阿罕布拉山谷大道上的Marketplace（Big Five）購物中心停車場偌大的停車場連日來一位難求，即便非周末購物峰日的平時，也是門庭若市，車水馬龍。

「游水芝麻蝦13.99一磅，這麽多年沒見過」，正在該購物中心「美國超市」（US Supermarket）海鮮部前排隊的關女士表示，她來自廣東湛江，全家都特別喜歡游水海鮮，但這些年物價越來越貴，越來越吃不起，所以這些天這家超市的物價，對她來説真是一個驚喜。她說，平常游水芝麻蝦每磅都在25至30美元之間。

在長長人隊中，方女士生怕有人插隊。她說她周末剛來買過芝麻蝦，全家都喜歡，今天再來，除芝麻蝦外，還要買些珊瑚蝦。「37美元一磅游水珊瑚蝦，前幾天我在另外超市看到的都是45.99美元、49.99美元」，方女士說，她先生最喜歡用新鮮的游水珊瑚蝦泡白酒做成醉蝦，或做成壽司，只可惜這種身價金貴的蝦子價格一年比一年貴，從前幾年的19.99美元一磅到25美元再到35美元。

超市冷凍貨櫃前，則擠滿正在搶冷凍榴槤的民眾，很多時候2.99美元甚至3.49美元一磅的越南進口榴槤，標價1.99美元。在人群中挑選的陳女士說，榴槤一直是她的最愛，小時候在越南是跟著大人瞎吃，現在年長了，才知道這東西營養特別，所以見到好的都會買，只可惜南加州不容易買到又新鮮又便宜的。 美國超市1.99美元一磅的冷凍榴蓮引起不少民眾搶購。（記者楊青/攝影）

一些沒有吃榴槤習慣的民眾，也在搶購人群中。一對華人夫婦表示，看大家都在搶，都説便宜，所以也打算買兩個。夫婦倆說，前兩天他們剛在這家人超市買了90個鷄蛋，花了不到6塊錢。

阿罕布拉的「美國超市」其實是一家開張才一年多的華資超市，老闆陳楚華笑言，「美國超市」的前身為華資「加州超市」，加州超市老闆是好朋友，年前過世，家人無意繼續經營，所以幾十年一直給超市供貨同時聯合投資超市的他，乾脆從幕後走到前台，自己開超市。

陳先生笑言，很多人以為「美國超市」是一家老美經營的超市，其實當初起名「美國」，是希望超市大展宏圖，前途無量。

「也因為幾十年來負責給南加州多家超市提供生鮮時蔬和進口食材，和供貨商們聯係廣泛，可以給顧客最大讓利」，陳先生表示，尤其在時下食品物價居高不下的環境下，能夠為民眾省錢，吃得健康開心，民眾和商家兩全其美，比如近日販售的低價鷄蛋，1.99美元30個，一天三個貨架鷄蛋買光光。一些商品甚至比大賣場Costco還便宜，比如Costco的即食綜合煙熏三文魚15.77美元一包，但同樣的三文魚，他們只買7.99美元。

不少華人民眾表示，現在買菜都經常會貨比三家，比如以前都僅在華人超市買菜，現在也會去Super King等非華人大超市，一些墨西哥超市的蔬菜水果也常有不錯的選擇，而世界日報上每周刊登各個華資超市的促銷特價，都是省錢好方法。

號稱價格比很多超市便宜三分之一的游水珊瑚蝦。（記者楊青/攝影）