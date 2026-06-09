不只親密關係 AI催生灰色伴遊 科技交流收費高

美國矽谷正出現一種特殊的高端伴遊市場。伴遊女性主打能與客戶深入討論人工智慧、GPU、加密貨幣、長壽科技及未來社會等熱門科技議題。（示意圖取自pexels）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 矽谷AI新富帶動高端伴遊市場，興起極客優先服務。

矽谷AI新富帶動高端伴遊市場，興起極客優先服務。 重點二： 伴遊主打能聊AI、GPU、加密貨幣等科技議題。

伴遊主打能聊AI、GPU、加密貨幣等科技議題。 重點三：時薪最高達6000美元，顯著高於傳統高端伴遊。

隨著人工智慧 （AI）產業創造出大量新富階層，美國矽谷正出現一種特殊的高端伴遊市場。部分伴遊女性不再僅以外貌和陪伴服務作為賣點，而是主打能與客戶深入討論人工智慧、GPU、加密貨幣、長壽科技及未來社會等熱門科技議題，因此被稱為「極客優先」（Nerd-First）伴遊。

根據富比世 報導，這個市場規模雖然不大，但需求正快速成長。一些專攻科技圈客戶的伴遊人士，收費遠超過傳統高端伴遊行情，時薪最高可達6000美元，全天陪伴費用甚至高達2萬3000美元。

曾在金融業工作的伴遊Meida Marek表示，她在思考人工智慧未來可能對職涯帶來的衝擊後，決定投入這個行業。如今她每小時收費約3500美元，預約已排到數月之後。另一位以數據分析聞名的伴遊兼網路意見領袖Aella，則將自己的服務定位為「極客優先」。她認為，許多科技業客戶希望找到不僅能提供陪伴，更能理解他們工作與興趣的人。

報導指出，這些伴遊經常在社群媒體分享有關AI、科技發展與未來趨勢的觀點，同時展現個人魅力，吸引大量來自科技產業的追隨者。她們的客戶多半是AI企業員工、創業者或因股票與創業成功而累積可觀財富的科技人士。

使用化名的伴遊Ada Hopper表示，科技知識已成為她吸引客戶的重要優勢。「當你談論AI時，效果非常明顯。」她說，「有些人在得知你了解GPU運作原理後，會感到非常驚訝。」

在價格方面，科技圈伴遊市場與一般市場存在顯著差距。傳統高端伴遊收費約每小時1000美元左右，但受訪者透露，她們的收費普遍介於每小時3500至6000美元之間。

Hopper直言，市場願意支付高價的原因並非單純來自外貌條件。「收費最高的女孩不一定是最漂亮的，而是那些既漂亮又聰明的人。」

值得注意的是，部分客戶尋求的並不只是親密關係。多位受訪者表示，許多約會過程中的大部分時間其實都花在聊天與交流上，內容涵蓋科技發展、人生規畫、哲學思考及未來趨勢等話題。有些合作關係甚至進一步發展為長期安排，雙方會共同旅行、參加活動或進行長時間相處，形成介於商業陪伴與私人友誼之間的特殊關係。

支持者認為，人工智慧的快速發展反而凸顯真實人際互動的價值。伴遊Charlie Levine表示，隨著AI逐漸滲透日常生活，人與人之間真誠且無法被演算法取代的交流將變得更加珍貴。她認為，在未來社會中，能夠負擔真人陪伴與真實社交環境的人，或許將擁有一種新的奢侈品。

分析人士指出，這股現象反映出AI時代一項新趨勢：當虛擬互動變得愈來愈普及，對部分高收入族群而言，真正稀缺的資源反而是真實的人際連結與高品質交流。而能同時提供智識對話、情感互動與個人陪伴的人，因此獲得前所未有的市場價值。