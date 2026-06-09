遭下藥性侵 華人受害多選擇沉默

律師提醒，若懷疑自己遭下藥或侵犯，應第一時間離開現場、保留證據，並盡快報警並就醫檢驗。（示意圖取自Unsplash/Nadine E）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南加州疑似下藥與約會性侵案件增多，華人社群受害者卻多選擇沉默。

南加州疑似下藥與約會性侵案件增多，華人社群受害者卻多選擇沉默。 重點二： 匿名華人新移民女性疑遭下藥，雖驗出多種藥物，提告仍因證據不足受阻。

匿名華人新移民女性疑遭下藥，雖驗出多種藥物，提告仍因證據不足受阻。 重點三：律師指出此類案件舉證困難高，受害者應盡快報警、就醫並保留證據。

南加州 近年接連出現疑似「下藥」與約會性侵（date rape）案件，引發人們對聚會與社交安全的擔憂。有受訪者表示，類似情況在華人 社群中也同樣存在，但真正選擇報警、進入司法程序的人卻很少。

為保護隱私，本報以匿名方式採訪一名華人新移民 女性。她表示，曾在一次新朋友家聚餐時，突然出現意識不清等異常反應，察覺狀況不對後她立刻離開現場。她隔天並前往檢測，竟驗出體內有安非他命（Amphetamine）、甲基安非他命（Methamphetamine，俗稱冰毒）等成分，以及另一種具鎮靜效果的藥物。她表示，自己平時並未接觸相關藥物，看到檢測結果時十分震驚。

她鼓起勇氣決定提告，然而過程不僅昂貴而且困難重重。即使保留檢測結果，案件最終仍因證據等問題未能推進。雖然她仍有繼續上訴的權利，但漫長訴訟所需投入的時間與高昂律師費，最終讓她選擇放棄。她對司法程序感到失望，表示「除非真的造成很嚴重的傷害，不然事情很難被重視。」

事後她才發現，身邊其實不只一起類似案例，但許多人最後選擇沉默。「很多人覺得講了也沒用，還可能被質疑、被議論、被貼標籤；不少這類案件的受害者被說成是為了錢或感情糾紛。而且司法程序耗時又花錢，很多人最後只能放棄。」

她認為，部分華人新移民女性因語言能力有限、對美國法律程序陌生，加上擔心名譽與社交圈影響，即使懷疑遭下藥或侵犯，也不願意報警。而像她這樣及時逃脫的人，也很難討回公道。

刑事律師劉龍珠表示，實務上，涉及疑似下藥與約會性侵的案件並不少見，常見場景包括酒吧、聚會、朋友介紹認識後的私人聚餐等。他指出，部分案件不僅涉性侵，還可能伴隨偷拍、錄影，甚至後續以私密影像作為威脅或勒索。根據加州法律，強姦屬重罪；若未經同意散布、威脅散布私密影像，也可能涉刑事責任。

不過，劉龍珠也坦言，這類案件實際進入司法程序後，往往面臨高度舉證困難。如果被下藥，很多受害者其實不記得發生了什麼；如果及時察覺異常、提前離開現場，又可能因沒有造成進一步實質傷害，導致案件難以推進。

他表示，由於許多案件發生在私人空間，缺乏監視器、目擊者或直接證據，即使受害者事後驗出體內含有異常藥物，也未必能直接證明是誰下藥，導致警方調查與後續起訴存在挑戰。此外，受害者在藥物影響下，可能出現記憶混亂、片段失憶等情況，也增加案件調查難度。

劉龍珠提醒，若懷疑自己遭下藥或遭侵犯，應第一時間離開現場、保留證據，並盡快報警並就醫檢驗。

他也提醒，與新認識的朋友聚會時應提高警覺，不要飲用來源不明飲品，並留意過度獻殷勤等情況。