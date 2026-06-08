我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美債續跌 美元升至2個月高點 市場估Fed 12月升息機率大增

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

台僑江哲宏白手起家 集資買單引擎機圓飛行夢

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
江哲宏（右）帶友人巫南生準備駕機起飛。（圖／巫南生提供）
江哲宏（右）帶友人巫南生準備駕機起飛。（圖／巫南生提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：江哲宏自台灣移民美國後，靠汽修創業白手起家。
  • 重點二：年少追逐飛行夢卻因景氣低迷，未能進入航空業。
  • 重點三：中年後合資買單引擎機並考照，終圓翱翔藍天夢。

來自台灣的江哲宏（Shay Chiang）40多年前移民美國。孩童時就有翱翔藍天的飛行夢，加上父親是機械技師，耳濡目染之下，他對機械展現出過人的天分與濃厚興趣。雖然人生際遇未能讓他如願成為航空公司維修技師，但他始終沒有放棄對飛行的熱愛，而是白手起家創辦汽車修理公司，在異鄉一步步打拚出屬於自己的事業天地。多年後，他更與好友合資購買一架單引擎飛機，將駕駛飛機翱翔天際的夢想，化為人生中最自在、最享受的業餘樂趣。

停在機庫中的單引擎飛機，江哲宏在飛行前準備工作。（圖／江哲宏提供）
停在機庫中的單引擎飛機，江哲宏在飛行前準備工作。（圖／江哲宏提供）

江哲宏感嘆，自己的人生總像少了一點關鍵機遇。1980年代初移民美國後，他先在密西根州就讀高中，之後轉學到南加州。然而，由於密西根州部分學分不符合洛杉磯學區標準，他不得不轉入一所父親口中所謂的「放牛學校」，校內華人學生寥寥無幾。

讀放牛學校也爭氣

他表示，其實自己當時成績並不差，只是學分不足而已，但洛杉磯學區仍將他歸類為學術表現不佳學生，以免影響其他學生的整體成績。這段經歷，讓他很早便體會到華人移民家庭在美國教育體系中的現實與無奈。為了盡早自立與生存，他年紀輕輕便考取汽車排煙檢測（Smog Check）執照，希望能靠一技之長立足社會。

他坦言，當時雖然心中充滿不平與失落，但也只能接受現實。高中畢業後，為了實現進入大型航空公司的夢想，他進入聖安東尼山社區學院（Mt. SAC）學習飛機維修。兩年的專業訓練結束後，他原以為終於能踏進航空產業，沒想到命運再次與他開了玩笑。

他回憶，自己在社區學院畢業時正值1990年代中東戰爭爆發，油價飆升，加上航空業景氣低迷，許多航空公司經營困難，甚至瀕臨倒閉。當他前往應徵航空公司機械技師職位時，得到的回應卻十分現實：「像你們這樣的新人，我們幾乎不會錄用，因為現在連很多資深維修技師都找不到工作。」

就這樣，他始終無法找到與專業相關的工作，只能被迫放棄航空夢。他也坦承，自己當時畢竟還是新手，無論維修經驗或技術能力，都難與資深技師相比，在整個航空業低迷的大環境下，被拒絕其實也在情理之中。

半退休享受飛行樂

由於始終找不到與航空專業相關的工作，他決定轉換跑道，籌資創辦汽車修理廠，並於1990年5月正式開業。在妻子的支持與陪伴下，生意逐漸穩定，愈做愈好。談到人生最大的幸運，他毫不猶豫地說：「能遇到我的太太，是我這輩子最幸運的事。」

江哲宏和他的單引擎飛機。（圖／江哲宏提供）
江哲宏和他的單引擎飛機。（圖／江哲宏提供）

而對飛行的熱愛，也從未真正離開過他的人生。多年後，江哲宏與朋友合資購買一架單引擎飛機，考取飛行執照，並在奇諾機場設立機庫。年少時遨遊藍天的夢想，終於在中年後化為現實。如今，他將修理廠賣掉，他笑說自己是半退休。只要有空，他便駕駛飛機翱翔天際，享受自由飛行的快樂，也讓他那已深藏心中的飛行夢，終於有了滿意的歸宿。

友人巫南生搭乘江哲宏的飛機，在空中鳥瞰內陸景色。（圖／巫南生提供）
友人巫南生搭乘江哲宏的飛機，在空中鳥瞰內陸景色。（圖／巫南生提供）

精華 FAQ

  • 他年輕時先考取汽車排煙檢測執照，之後因航空業不景氣而轉向汽車修理，於1990年5月籌資開設修理廠，靠專業與努力逐步建立穩定事業。

  • 江哲宏完成飛機維修訓練後，正逢中東戰爭與油價飆升，航空業陷入低迷，許多公司縮編甚至瀕危，業者也明言新人幾乎不會被錄用。

  • 多年後，他與好友合資買下一架單引擎飛機，並考取飛行執照，在奇諾機場設機庫；如今他已半退休，常在空閒時駕機升空享受飛行。

移民 華人

上一則

小飛機易遇險 江哲宏：行前須準備充足

下一則

台積村「積婆分享社」 工程師眷屬組互助社團找回生活重心

延伸閱讀

67歲生日圓夢… 胡瓜驚喜收到紅色法拉利：前1晚徹夜未眠

67歲生日圓夢… 胡瓜驚喜收到紅色法拉利：前1晚徹夜未眠
母深夜陪寫報告 成大腦麻生郭宇晨披上畢業袍完成法律夢

母深夜陪寫報告 成大腦麻生郭宇晨披上畢業袍完成法律夢
吳維宇逃離中國 逆轉人生成科學家

吳維宇逃離中國 逆轉人生成科學家
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
華男70天ICE噩夢 同拘華人婚綠遭遣返 納稅華商也難逃

華男70天ICE噩夢 同拘華人婚綠遭遣返 納稅華商也難逃
珍古德牽線翻轉人生 坦尚尼亞貧童讀到台大博士

珍古德牽線翻轉人生 坦尚尼亞貧童讀到台大博士

熱門新聞

汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
根據電商平台Omnisend最新研究，約28%的美國人目前擁有副業。例如：不少人利用下班後時間兼差送餐、接案或經營網路生意，以增加額外收入。（示意圖取自pexels）

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

2026-06-01 13:18
李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃