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環境風險地圖／洛縣油井、工業設施位置全公開 買房前先查

記者楊青／洛杉磯報導
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洛縣日前公布的環境風險互動地圖操作簡單，只要輸入地址，就可了解附近是否有環境風險...
洛縣日前公布的環境風險互動地圖操作簡單，只要輸入地址，就可了解附近是否有環境風險場址。（取自洛縣環境危害設施互動地圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：洛杉磯縣公布環境風險互動地圖，讓民眾查詢住家周邊危害設施。
  • 重點二：地圖整合六千口油井與一千三百多處工業及廢棄物場所資料。
  • 重點三：買房租房或關心學校安全時，可先查附近汙染與工業風險。

住家靠近垃圾場嗎？孩子學校鄰近大型貨運中心、廢棄汙染場址或重工業區嗎？社區空氣品質如何？這些平常不易找到答案的問題，現在已可迎刃而解。

洛杉磯縣日前公布環境風險互動地圖，顯示洛杉磯縣各角落的6000個油井和1300多處工業設施，這些過去一直分散在政府資料庫內，一般民眾很難找到的資訊，現在變成人人都能查閱的「社區環境體檢表」。

這份由洛杉磯縣公共衛生局推出的全縣首個環境危害設施互動地圖（Environmental Mapping Tool），民眾只需要輸入自家住址，就對生活環境心中有數。新推出的地圖系統主要涵蓋兩大類設施資訊。第一類為「石油與天然氣設施」，包括活躍油井、停產油井、退役油井、地下天然氣儲存設施、煉油廠及燃料儲運中心等。

第二類則是「工業與廢棄物場所」，包括汙水回收處理廠、聯邦超級基金（Superfund）汙染整治場、各類工業設施，以及垃圾掩埋場等。

除汙染源位置外，地圖還納入行政區界線、城市邊界、人口普查區、縣政委員選區、綠色區域、敏感用途區域及公共衛生服務範圍等資料層，方便民眾了解環境設施與社區的關聯性。

這份地圖對尋常百姓具有相當實用的助益。比如民眾買房租房前，可以先查查附近是否有廢棄油井、天然氣儲存設施、垃圾掩埋場、回收處理中心、化工或製造工廠。關心孩子健康的家長，也很容易查找到學校周邊是否鄰近大型貨運中心、是否靠近廢棄汙染場址，是否位重工業區附近，避免孩子長期暴露在空氣汙染環境而引發氣喘等呼吸系統疾病，影響學習能力。

洛縣公衛局表示，地圖未來將持續更新資料，比如可能加入空氣品質資料、土壤汙染資料、地下水汙染資料、高溫熱區分布，讓民眾進一步了解居住環境風險。

詳情可參考https://ph-lacounty.hub.arcgis.com/pages/oejch-oil-and-gas-facilities-and-industrial-sites

精華 FAQ

  • 民眾可輸入住址，查看附近油井、天然氣設施、工業廠房、垃圾掩埋場與汙染整治場址等位置，並搭配行政區與敏感用途區域等資料層，了解社區環境風險。

  • 它能協助民眾在買房或租屋前，先確認周邊是否有廢棄油井、儲運中心或工廠，也方便家長查看學校附近是否接近貨運中心或重工業區，減少暴露風險。

  • 公衛局表示，後續將持續更新並可能加入空氣品質、土壤汙染、地下水汙染與高溫熱區分布等資訊，讓民眾更全面掌握居住環境的健康風險。

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