200萬人住家 距有毒化工廠3哩範圍內

園林市GKN Aerospace發生化學槽外露事故，引發外界關注環境安全。圖為工作人員替發生問題的儲存槽噴水降溫。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 園林市GKN航太工廠MMA儲槽外洩失控，約五萬居民被迫緊急撤離。

園林市GKN航太工廠MMA儲槽外洩失控，約五萬居民被迫緊急撤離。 重點二： 加州近兩百萬人住在MMA化工廠三哩內，南加州人口暴露最集中。

加州近兩百萬人住在MMA化工廠三哩內，南加州人口暴露最集中。 重點三：多家MMA工廠長期違規挨罰，外界要求強化化工與煉油廠安全監管。

太陽報報導，橙縣 園林市（Garden Grove）航太零件工廠GKN Aerospace一座裝滿7000加侖有毒化學物質「甲基丙烯酸甲酯」（MMA）的儲存槽日前發生外洩失控危機後，迫使約5萬居民緊急撤離。事故讓鄰近居民憤怒不已，已引發數十件訴訟。

根據環保署（EPA）有毒物質排放清冊（Toxics Release Inventory），2024年加州 共有14間化工廠，合計產生約33萬3518磅MMA廢棄物，近200萬人住在使用MMA化工廠3哩範圍內，約160萬人位於南加州。洛杉磯 、橙縣與河濱縣，更有11萬7000人住在距此類設施不到1哩範圍內，根據人口普查局，約77%居民屬有色人種。

南加州使用MMA的企業包括商業市Engineered Polymer Solutions Inc.；園林市GKN Aerospace；康普頓Plaskolite West LLC；托倫斯Arkema Coating Resins Plant；嘉甸那（Gardena）IPS Corp；霍桑（Hawthorne）Interplastic Corp；安納罕Sechrist Industries Inc與派里斯（Perris）AOC LLC等。

去年廢棄物排放大增

GKN在2024年獨自生產13萬1779磅MMA廢棄物位居榜首，幾乎是2023年的兩倍，也是該工廠30多年來最大幅度增長。公司通常將MMA廢棄物運往亞利桑納州處理設施焚燒，來生產熱能與能源。該公司未回應廢棄物大幅增長原因。

廢棄物產量第二高為灣區佛利蒙（Fremont）特斯拉（Tesla）廠，約11萬5136磅。根據EPA，該廠一哩範圍內有2200位居民，約GKN周邊人口的十分之一。

MMA是廣泛使用的化學原料，具高度反應性，在特定條件下會自行聚合並產生熱能。專家指出，這類化學反應失控事件，其實比一般人想像得更常發生，通常安全系統會防止情況惡化。即使安全系統失效，許多儲存槽設計也能用相對安全的方式釋壓，如GKN儲存槽最後出現的裂縫。

爾灣加大（UC Irvine）環境毒理學教授Michael Kleinman表示，目前掌握的情況來看，GKN用於向儲存槽注入抑制劑或安全釋放MMA的閥門似乎功能失常，導致槽內壓力與溫度無法有效控制。官員指出，儲存槽冷卻系統故障，可能發生「沸騰液體膨脹蒸氣爆炸」（BELEVE），將高度有毒易燃化學雲團釋放至空氣中，帶來災難性後果。短期暴露於MMA會引發呼吸道及皮膚刺激，長期影響至今仍缺乏研究。

違規挨罰屢見不鮮

事實上，根據南海岸空氣品質管理局（AQMD），部分使用MMA工廠多年來一直存在法規問題。2007年庫存盤點顯示，GKN園林廠最多曾存放20萬磅MMA，距該廠3哩範圍內有24萬4692居民。2014年，該廠因未提交危險物質營運計畫，遭園林市消防局警告。2018年，加州工業關係廳（Department of Industrial Relations）發現該廠未妥善檢查與維護機械設備，裁罰2550美元。

2021年，AQMD認定GKN未保存揮發性有機化合物（VOC）排放紀錄，還發現該廠未經許可操作新設備、使用與許可內容不符的設備，修改設備卻未申請變更許可。最終該廠與AQMD達成和解，支付超過90萬美元。

不僅GKN。自2003年以來，Plaskolite West遭罰5次，包括2022年發生MMA外露事件。約9000人居住該廠1哩範圍，17萬2229人住在3哩範圍。Sechrist Industries曾因違規遭罰，該廠3哩範圍內有13萬4000居民。Interplastic Corp.過去20年收到8次違規通知，3哩範圍內有34萬8635居民，是所有工廠人口最多者。去年該廠又被指控設備維護不當。

就在GKN危機發生時，華盛頓州一間造紙廠也發生化學儲存槽破裂事故，造成11人死亡。兩起事件再次引發外界要求加強對化工廠與煉油廠監管。

EPA去年曾提議撤銷2024年通過、為防範爆炸與化學物質外洩的加強版安全規定，認為這套「風險管理計畫」可能使美國重要設施面臨安全威脅。然環保團體認為該計畫有助保護化工廠附近居民，應進一步強化與擴大使用範圍。目前MMA尚未被列入受管制化學物質名單。