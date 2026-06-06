華男被警痛毆昏迷 醒來遭重罪指控

聯邦國土安全部幹員Chu Ding遭暴力毆打。（取自起訴書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 好市多停車糾紛升級，華裔聯邦幹員指控遭警暴力毆打昏迷。

好市多停車糾紛升級，華裔聯邦幹員指控遭警暴力毆打昏迷。 重點二： 丁朱稱休班警員先挑釁施暴，警方卻反將他列為襲警嫌犯。

丁朱稱休班警員先挑釁施暴，警方卻反將他列為襲警嫌犯。 重點三：檢方最終不起訴，當事人已向聯邦法院提告追究警局責任。

一場發生在好市多 停車場的停車糾紛，竟演變成涉聯邦探員、地方警察、重傷送醫的爭議案件。國土安全部 （Homeland Security）幹員丁朱（Chu Ding，音譯）近日公開監視器與現場影片，指聖地牙哥 警局多警員不僅對他過度使用武力，更涉嫌掩蓋真相、偽造報告，導致他在遭重摔昏迷後，醒來竟發現自己成了刑事案件嫌犯。隨著影片曝光，案件再度引發外界高度關注。

根據聯邦法院訴狀，事件發生於2024年7月2日。當時53歲的丁朱前往聖地牙哥Carmel Mountain區一家好市多購物，結束後準備駕車離開。丁朱表示，一輛皮卡車突然停在他車後方阻擋去路，雙方因此發生言語衝突。

丁朱指出，當時下車試圖與對方溝通，希望對方讓出空間方便他離開，但涉事駕駛不但沒有移車，反而再次將車倒回阻擋去路。根據後來公開的影片，雙方爭執持續升溫，隨後發生肢體接觸。

訴狀指出，涉事駕駛是聖地牙哥警局休班警員費拉洛（Jonathan Ferraro）。丁朱指出，費拉洛在衝突過程中突然對他使用暴力，將他重重摔向地面，導致他當場失去意識。而且在雙方衝突期間，費拉洛還大罵丁朱是「中國來的Ｘ」。

醫療紀錄顯示，丁朱在事件中遭受腦震盪、肩膀脫臼、肋骨骨折以及全身多處挫傷。他表示，當時根本不知道後續發生了什麼，直到恢復意識後，才發現警方已將他列為涉嫌襲警及妨礙執法等重罪的嫌犯。

丁朱表示，最令他震驚的並非受傷本身，而是警方後續處理方式。他指到場警員並未客觀調查現場情況，而是傾向維護同僚說法。他被戴上手銬拘留數小時，期間身體狀況不佳，卻未獲得及時醫療照護。

缺充分依據檢方不起訴

根據訴狀內容，警方事後撰寫的報告將他描述為主動攻擊警員的一方，並以此作為逮捕依據。然而丁朱認為，現場監視器與目擊影片顯示的情況，與警方說法存在重大差異，因此他決定透過法律途徑討回公道。

案件後來送交聖地牙哥地區檢察官辦公室審查。檢方在檢視相關證據後，最終決定不對丁朱提出任何刑事起訴。丁朱認為，檢方不起訴的決定，已足以說明警方原先對他的指控缺乏充分依據。

隨後，丁朱向聯邦法院提起民事訴訟，提告聖地牙哥市政府、聖地牙哥警局以及多名涉案警員。他指對方涉過度使用武力、非法拘留、虛假逮捕、侵犯公民權利以及掩蓋事實等。

近日，丁朱進一步公開監視器畫面與手機錄影，希望讓外界自行判斷事件經過。他表示，自己之所以站出來，不只是為了替自己討回公道，更希望揭露執法系統可能存在的問題，避免類似事件再次發生在其他人身上。

律師質疑警察執法誠信

根據訴狀，丁朱還指部分警員在案件調查過程中相互配合、串通說法，試圖合理化涉事警員的行為。他的律師團隊表示，案件核心已不只是一起停車場衝突，而是涉執法誠信與警察問責制度的重要民權案件。

截至目前，聖地牙哥市政府及警局尚未就訴訟內容公開回應。案件仍在聯邦法院審理中，雙方對衝突經過及責任歸屬各執一詞。

由於案件同時涉華裔聯邦執法人員、地方警察執法爭議以及監視器影片曝光後引發的案情反轉，近日再度受美國媒體與華人社區高度關注。隨著訴訟持續進行，外界也將關注法院是否會進一步調查警方執法程序及相關人員責任。