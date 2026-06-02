我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「郵差被狗咬最多」 洛杉磯連三年居全美之首

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

還是妻子介紹下 男子光臨華人按摩店 被女店員強摸私處

記者王若然／聖地牙哥市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖地牙哥市Comfy Spa因涉嫌賣淫，被市府起訴，勒令停業。（谷歌街景地圖）
聖地牙哥市Comfy Spa因涉嫌賣淫，被市府起訴，勒令停業。（谷歌街景地圖）

近日，南加州聖地牙哥市的一名男子，在妻子的介紹下來到一家按摩院按摩，卻沒想到被一名女性「按摩師」亂摸私處。目前這家由華人經營的按摩店已遭市府律師辦公室起訴，勒令其停止營業。

根據聖地牙哥市府律師Heather Ferbert辦公室5月28日發布的消息，這家名為Comfy Spa的按摩院被起訴違反多項法律，包括加州紅燈禁止法，消除公共區域麻煩以及違法城市經營規定，違反加州不公平競爭法。

Comfy Spa按摩店遭聖地牙哥市府律師Heather Ferbert辦公室以...
Comfy Spa按摩店遭聖地牙哥市府律師Heather Ferbert辦公室以涉嫌賣淫起訴。圖為起訴書。（Heather Ferbert辦公室提供）

這處位於5201 Linda Vista Road，104號房間的按摩院，自2025年初就頻傳賣淫事件。根據本報取得的起訴書，今年2月24日，警方接到一宗性騷擾案報警電話，一名男子在妻子的介紹下來此按摩店接受按摩服務，竟被女店員不正當觸碰。這名男子在接受按摩的過程中，一名女性店員要求其翻身，臉朝上躺著。接著，女店員觸摸了他的私處，拉著他的手，撫摸她的臀部。男子要求女店員停止。女店員停下了。接著，男子接受八分鐘的按摩服務後離開。他告訴妻子在按摩院發生的事。他的妻子向按摩院要求退款，一名店員返還了男子費用。

起訴書中稱，這名受害男子不願意提告，但對按摩院內發生的事深感擔憂。

起訴書中顯示，被告方包括Comfy Spa的業主胡正平（Zheng Ping Hu，音譯），Taylor Grace以及按摩店所在物業業主Benjamin P. Ford。該訴訟請求法院下令關閉該企業，並要求被告就每項違規行為按每日2500美元支付民事罰款，以及承擔調查費用。

檢方表示，自2025年2月開始至今，按摩店所在物業經常有涉及淫穢、賣淫等犯罪行為。期間執法人員曾多次臥底調查並發現超過250條公開賣淫廣告。當局曾多次發信要求業主採取措施消除這種威脅公共利益的生意，未果。Comfy Spa的業主也未停止。

NBC7聖地牙哥電視台報導，鄰居商家業者Dustin Pope稱這家按摩店看起來很可疑。Pope說，「你會看到年長的男士有點尷尬地從裡面走出來。」

電視台於5月28日進入該按摩店採訪。記者Dave Summers受到其中一名員工接待，該員工未表明身分，也未回答任何有關指控的問題。

這是市府律師辦公室在兩個月內提出的第二項此類禁制令。去年4月，一宗民事訴訟指控位於University Heights的Osaka Oriental Spa涉及類似活動。

儘管面臨訴訟，Comfy Spa截至5月底仍持續營業。

加州 華人

上一則

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

下一則

福全健保6月社區講座 福利說明、免費諮詢

延伸閱讀

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
賓州小鎮2水療店涉賣淫被查

賓州小鎮2水療店涉賣淫被查
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

遭男獄警無由脫光搜身 女囚集體提告舊金山監獄

遭男獄警無由脫光搜身 女囚集體提告舊金山監獄
檢藏證據誣告？華女毒夫案 有大反轉

檢藏證據誣告？華女毒夫案 有大反轉
兩男發布AI深偽名人、政治人物色情片 遭聯邦起訴

兩男發布AI深偽名人、政治人物色情片 遭聯邦起訴

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

2026-05-27 20:11
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺