墨西哥民宅深21呎、長869呎地下暗道 直通加州

墨國執法人員查獲藏匿於蒂華納民宅地下21呎深、869呎長的地道，可直通加州境內的地下通道。（取自墨西哥司法部）

紐約郵報報導，墨西哥 警方日前於蒂華納（Tijuana）一處民宅內發現一條藏於地底下21呎深的巨型地下通道，路長度達869呎。據信該通道已一路向北延伸至美國加州 境內，兩國邊境 執法單位正全力調查該案。

根據墨西哥總檢察長辦公室（Attorney General's Office），相關單位於上月30日，在新蒂華納（Nueva Tijuana）社區一次突襲行動中發現這條通道。該行動由墨西哥聯邦當局執行，墨西哥海軍支援。

調查人員指出，執法單位當日持搜索票，進入該社區東邊一處民宅時，發現這條通道位於地底下約21呎，全長約869呎，且用木材支撐加固。這也是近年來發現規模較大的跨境通道之一，官員相信其建造目的是為連接美墨邊境。執法人員還於該民宅查獲彈藥、手機、銀行卡、數位錄影設備及數十劑甲基安非他命（methamphetamine，又稱冰毒）等物品。

墨國執法人員查獲藏匿於蒂華納民宅內地，可直通美國加州境內的地下通道。（取自墨西哥司法部）

墨西哥當局表示，根據突襲行動中取得的證據顯示，這處民宅可能被犯罪組織拿來當作後勤據點，用於儲存及運送毒品、武器及爆裂物等。所有查扣的證物與房產均移交聯邦檢察官以利後續調查。

美國執法機關亦高度關注這起案件。國土安全調查局（Homeland Security Investigations，HSI）證實，探員已參與一項針對該地下通道的調查行動。通道位於奧泰梅薩（Otay Mesa）附近，是蒂華納與聖地牙哥間重要邊境通關區域。

國土安全調查局發言人告訴NBC 7，「聖地牙哥國土安全調查局特別探員，正與國土安全任務小組（Homeland Security Task Force，HSTF）夥伴合作，針對加州奧泰梅薩地區一條跨境地下通道展開刑事執法行動。然為維護調查完整性，確保相關人員安全，目前無法提供更多細節。」官方也未公布該通道在美國境內出口位置、通道究竟運作多久、是否有相關嫌犯遭逮捕，及是否有犯罪集團與該案有直接關聯等。

多年來，跨境地下通道一直是跨國犯罪組織常用的走私方式之一，利用通道在墨西哥與美國之間秘密運送毒品、現金及其他違禁品，不經過正式關口即可往返兩國，避開嚴密監控的入境口岸與邊境安全檢查。