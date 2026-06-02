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安寧療護能否善終？華人親歷灰色地帶

記者張宏／洛杉磯報導
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讓癌末病人走得更有尊嚴、減少痛苦的安寧療護（Hospice）是否如想像般美好？（...
讓癌末病人走得更有尊嚴、減少痛苦的安寧療護（Hospice）是否如想像般美好？（讀者提供）

讓癌末病患減少痛苦、在人生最後階段保有尊嚴的安寧療護（Hospice），是否真如外界想像般？華人John徐母親在接受安寧療護期間離世，他至今對當時的決定難以釋懷。「當安寧療護病人出現非癌症引發的急症時，是否送醫治療，仍存在灰色地帶。」他提醒民眾在選擇加入安寧療護前，應全面了解其運作方式與限制，而非只看理想化的一面。

John徐表示，母親去年中被診斷為肺癌末期，由於已無法自行行走，被送往療養院照顧。去年年底，母親整體狀況還算穩定，家人原本認為她有機會與癌症共存較長時間，因此積極安排復健，希望未來能返家生活。

家屬面臨是否送醫抉擇

然而，今年初母親感染新冠病毒，身體狀況急速惡化。雖然之後新冠康復，但體力明顯衰弱。後來母親再度出現突發狀況，家屬面臨是否送醫抉擇。由於當時John徐不在美國，最後由姐姐、療養院及安寧療護醫師共同決定不送醫，母親最終離世。

他坦言，並不期待安寧療護能治好母親的癌症，但始終無法放下「母親最後48小時，究竟是死於癌症，還是死於其他疾病？」這個疑問。

非癌症送醫 標準不明確

他認為，目前安寧療護在面對非癌症急症時，是否送醫的標準仍不夠明確。如果未來相關規範能更加清楚，或許能減少家屬事後的遺憾與心理負擔。

John徐表示，當初選擇加入安寧療護，很大原因是周圍許多人都形容這項服務「很好、有尊嚴」。但他回頭檢視認為，母親持有白卡（Medicaid），在療養院其實已享有基本醫療照護，加入安寧療護，除多一組安寧團隊定期介入外，並未增加太多額外醫療設備或資源。相反，若未加入安寧療護，病人可能保有更多醫療選擇與送醫空間。

先了解是否符安寧需求

他也以自身經歷提醒癌症患者與家屬，如果還有時間準備，應事先詳細了解安寧療護是否真正符合自身需求。對持紅藍卡（Medicare）的長者而言，安寧療護或許能有效減輕家屬照護與財務壓力，但對部分白卡持有者來說，未必一定是加分選項。

不過，也有不少華人認為，安寧療護對病人與家屬而言是一項重要支持。華興保險CEO張國興表示，他的岳父母臨終前都曾接受安寧療護服務，他認為這是一套很好的制度，能讓長者在人生最後階段減少痛苦、較平靜離世，同時也大幅減輕家屬照顧壓力。。

根據聯邦醫療保險對安寧療護的定義，安寧療護的重點並非治癒疾病，而是提升病患生活品質與減輕痛苦。若病人出現無法在安寧療護環境中處理的狀況，仍有可能需要送醫，但通常需先與安寧療護團隊協調。

症狀惡化 先由安寧療護處理

美國國家臨終與緩和醫療組織（National Hospice and Palliative Care Organization）指出，安寧療護病人若出現症狀惡化，通常會先由安寧療護團隊處理，至於是否送醫，需綜合病患本人意願、預立醫療決定以及症狀是否能被有效控制等因素判斷。

療養復健型機構業者Richard Escontrias表示，護理之家也能提供類似安寧療護照護，但安寧療護通常能提供更完整支援系統，如額外的醫師、社工服務及對家屬長達一年的追蹤與支持。不過加州部分安寧療護機構近年評價不一，主要是因為有些服務品質未達預期。但如運作良好，安寧療護對病人與家屬而言仍是非常有幫助的支持系統。

天使護理學校校長孫愷翊表示，隨著高齡化社會與養老市場快速發展，相關照護服務分工也愈來愈細。現在許多長者最在意的，已不只是延長生命，而是臨終時是否能保有尊嚴。

他指出，安寧療護對許多重症病患而言，是相當人道且理性的照護方式，但目前市場確實存在良莠不齊問題，部分機構為追求利益違規操作，也導致外界觀感受影響。如今政府已開始加強管理，長遠看，安寧療護仍會是高齡社會不可或缺的重要服務。

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