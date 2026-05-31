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紅藍卡自動扣款失敗斷保 華人長者自付藥費1年上萬

記者邵敏／洛杉磯報導
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因未繳保費導致Part D藥物保險失效的案例愈來愈多。（記者邵敏／攝影）
因未繳保費導致Part D藥物保險失效的案例愈來愈多。（記者邵敏／攝影）

南加華人長者到藥房領取處方藥時，突然被告知保險已取消，必須全額自付藥費，該華人當場錯愕。保險經紀指出，因忘記支付保費導致保險失效的情況並不少見，且後果嚴重，部分長者甚至因此一年處於斷保狀態，有人每月須自付藥費高達上千美元，全年累積超萬美元。

70多歲的Eric張持有紅藍卡（Medicare），因患有多種慢性疾病，長期依賴處方藥控制病情。今年4月，他像往常一樣前往藥房取藥，卻被告知紅藍卡Part D藥物保險已取消，情緒激動的Eric隨即致電保險經紀，質疑為何發生這樣的情況。華興保險個人健保資深規畫師Vannessa Tran查詢後發現，Eric已連續4個月未繳付保費，「客人一直以為有綁定銀行卡、每月自動扣款，但實際根本沒有設定成功。」

錯過公開投保期 棘手

Vannessa表示，紅藍卡保險若錯過年底公開投保期，其他時間重新投保非常困難，必須符合特定條件。她協助Eric申請特殊投保期（SEP），「這位客人很幸運，保險公司審核通過，醫保5月1日重新生效，需補繳前4個月拖欠的保費。」Vannessa指出，並非所有人都有這樣的結果，「很多長者遇到相似情況，根本無法恢復保險。」她表示，有些保險公司不提供聯邦災害相關特殊投保期；更多的保險公司核實後拒絕續保，導致當事人接下來一整年沒有藥物保險。「保險公司認為，忘記支付保費不能構成理由。因為特殊投保期主要針對天災、重大事故等不可抗力。」

該資深保險經紀分享，她接觸過不少因未繳保費而斷保的案例。很多人得知無法續保後情緒崩潰，打電話責怪經紀人，「有些人會在電話裡直接開罵，質問為什麼沒提醒；也有人哭著說，沒藥吃會出人命，如果真的出事，到底誰負責？」

正式取消前 有緩衝期

Vannessa表示，她理解當事人的焦慮與無助，因為失去保險，藥費暴增，對患有糖尿病、高血壓、心臟病等慢性疾病的長者而言，藥費負擔尤其沉重。「有些人原本每月只需支付十幾美元藥費，斷保後一下變成幾百甚至上千美元。」許多人無法重新投保，只能等到年底開放期購買明年保險，當年藥費自付額超萬美元。

Vannessa提醒，民眾千萬不要輕忽保費繳納問題。她指出，若保費未繳，保險公司通常會先寄信件、打電話通知；若數個月未收到回應，才會正式取消保險。「其實在保險正式取消前，都會有緩衝期。」她舉例，如果年初開始未繳保費，多數會在3月初收到保險公司信函，提醒3月31日是最後補繳期限。

紅藍卡 華人 保險

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紅藍卡醫保欠費拖過補救期 終身罰款

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