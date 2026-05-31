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紅藍卡醫保欠費拖過補救期 終身罰款

記者邵敏／洛杉磯報導
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華人長者未繳紅藍卡保費斷保，Vannessa Tran處理過多起類似案例。（記者...
華人長者未繳紅藍卡保費斷保，Vannessa Tran處理過多起類似案例。（記者邵敏／攝影）

南加州不少華人長者依賴紅藍卡（Medicare）處方藥保險支付慢性病藥費，但保險經紀提醒，一些看似不起眼的疏忽，例如未查看保險信件、信用卡過期、自動扣款失敗，甚至長期出國未確認帳戶狀況，都可能導致Part D藥物保險遭取消。不僅可能面臨高額自付藥費，未來重新投保後，還可能需終身支付罰款。

華興保險個人健保資深規畫師Vannessa Tran表示，許多長者都是等到保險被取消後，才意識到問題的嚴重性。「不少人以為只是漏繳幾個月保費，補繳就好，但實際上，一旦失去合格藥物保險超過規定時間，後續影響可能長達一輩子。」

她指出，除了藥費需全額自付外，更大的壓力來自聯邦政府的「延遲投保罰款」（Late Enrollment Penalty）。根據紅藍卡規定，符合資格後，若連續超過63天沒有Part D藥物保險，或其他合格藥物保障（creditable coverage），未來重新加入Part D時，就會被加收罰款。

目前罰款計算方式為，每缺少一個完整月份的合格藥物保障，罰款增加全國基準保費的1%。以2026年全國基準保費38.99美元計算，若長者斷保24個月，每月罰款約為9.40美元。這筆費用並非一次性繳納，而是永久附加在每月保費中。換句話說，只要持有Part D藥物保險，罰款就會一直存在。而且，由於全國基準保費每年可能調整，未來罰款金額也可能持續增加。

Vannessa表示，很多長者得知後難以接受。「他們覺得只是忘記繳費，為什麼要一直被罰？」她說，更麻煩的是，重新投保後，如果沒有支付這筆罰款，保險甚至還可能再次失效。

保險業者指出，近年因未繳保費導致Part D藥物保險失效的案例愈來愈多，而不少長者其實並非故意欠費，而是根本不知道扣款失敗。「有些客人設定信用卡AutoPay自動扣款，但信用卡到期後沒有更新資料，導致保費未成功支付；也有人以為銀行已設定自動扣款，其實從來沒有設定完成。」Vannessa說。

她表示，還有部分長者長期回鄉探親或旅遊，沒有定期查看銀行帳戶，也沒有人代為收信，結果錯過保險公司的催繳通知。加上不少長者收到英文信件後，直接當成垃圾郵件丟棄，未仔細查看內容，等到真正斷保時，往往已錯過補救期限。

Vannessa提醒，即使已設定AutoPay自動付款，也應每月查看銀行流水或信用卡帳單，確認保費是否成功扣款，同時留意保險公司寄出的信件與通知。她表示，其實很多問題若能在截止日前發現，都還有機會補救；但一旦拖過期限，後果往往就是高額藥費，加上終身罰款，影響非常大。

不少長者在失去保險後，也嘗試透過其他方式降低藥費。例如部分網站提供不走保險的折扣價格，有些藥房也能協助申請藥廠補助。不過，這位資深保險業者強調，並非所有藥物都適用折扣或補助方案，申請結果也不一定成功，因此最重要的，仍是避免保險中斷。

紅藍卡 保險 保費

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