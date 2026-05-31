我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

豪門遺產惹殺機？西班牙服飾Mango創辦人墜崖 接班人被控弒父

性格缺陷轉優勢 華男成亞馬遜高管

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名在亞馬遜工作的華裔高管，將原本被視為心理負擔的焦慮與注意力缺陷，轉化為提升職...
一名在亞馬遜工作的華裔高管，將原本被視為心理負擔的焦慮與注意力缺陷，轉化為提升職場競爭力的關鍵優勢。（截圖自Wainwright Yu個人官網）

重度焦慮與注意力缺陷多動障礙（ADHD），看似是性格缺陷，但卻能助力職場發展？在矽谷競爭激烈的科技產業，一名在亞馬遜工作的華裔高管，將原本被視為心理負擔的焦慮與注意力缺陷，轉化為提升職場競爭力的關鍵優勢。

根據Business Insider報導，余偉恩（音譯，Wainwright Yu）現任亞馬遜總監兼總經理，已在公司任職14年。他擁有亮眼學歷背景，包括獲全額獎學金完成大學學業，並取得史丹福大學（Stanford University）的MBA學位。在外界眼中，他幾乎是典型「人生贏家」，但他同時也是重度焦慮症患者，並被診斷患ADHD。

根據余偉恩的個人官網，他除科技公司高管身分外，也是正念導師與領導力教練，長期協助神經多樣性族群發掘自身優勢。他的教練生涯始於2011年，在史丹佛商學院接受訓練並為同儕提供領導力輔導。

報導指出，余偉恩將「焦慮」視為一套「生物監控系統」。在一次與公司高層進行年度戰略審查前，他因焦慮幾乎整夜未眠，不斷在腦中推演各種可能情境與問題。最終在會議中，他不僅提前預判管理層提問，還主動指出潛在風險，使討論更加順利。

他也發展出一套應對方式，包括將所有風險條列、按嚴重性排序，並透過正念冥想，在衝動與行動之間建立緩衝，避免被焦慮牽動決策。

對ADHD帶來的分心問題，余偉恩則採取不同角度解讀。報導指出，在閱讀團隊提案時，他不拘泥於細節，而是從更宏觀的角度思考市場、客戶與競爭環境。有一次，他以好市多（Costco）的低價烤雞策略為例，提出將某產品作為「引流爆款」的概念，最終影響團隊整體策略方向。

同時，他也利用ADHD常見的「過度專注」特性，在感興趣的問題上投入大量精力，並透過建立檢查清單與明確目標，彌補細節上的不足。

報導認為，在高壓與高競爭的科技產業中，余偉恩的經歷顯示，透過調整認知與建立策略，原本被視為「弱點」的心理特質，也可能轉化為推動創新與決策能力的關鍵。

一名在亞馬遜工作的華裔高管，將原本被視為心理負擔的焦慮與注意力缺陷，轉化為提升職...
一名在亞馬遜工作的華裔高管，將原本被視為心理負擔的焦慮與注意力缺陷，轉化為提升職場競爭力的關鍵優勢。（美聯社）

亞馬遜 矽谷 史丹福大學

上一則

市值2000萬傳奇跑車 華人收藏法拉利250 GTO首度公開

下一則

「不能失敗… 」造成華裔學生痛苦

延伸閱讀

從社區出發 重塑醫療未來 華人醫療創新者─惠華的變革之路

從社區出發 重塑醫療未來 華人醫療創新者─惠華的變革之路
總怕別人生氣、難拒絕…醫曝「討好型人格」長期內耗恐焦慮憂鬱

總怕別人生氣、難拒絕…醫曝「討好型人格」長期內耗恐焦慮憂鬱
科技巨頭裁員引AI替代焦慮 學者：應關注工作方式改變

科技巨頭裁員引AI替代焦慮 學者：應關注工作方式改變
3生肖「職場好事衝你來」 屬狗有望升遷、他靠同事助攻翻身 

3生肖「職場好事衝你來」 屬狗有望升遷、他靠同事助攻翻身 
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
勞動市場陷「超級地獄」模式 4所大學畢業生就業率逆勢逾9成

勞動市場陷「超級地獄」模式 4所大學畢業生就業率逆勢逾9成

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

2026-05-23 20:36

超人氣

更多 >
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示