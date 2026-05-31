「不能失敗… 」造成華裔學生痛苦

心理健康倡議者JR Kuo表示，亞裔移民家庭的心理壓力，往往來自三層挑戰：代際差異、文化衝突，以及移民經驗帶來的生存焦慮。（受訪者提供）

「你這麼聰明，一定能進名校」、「我們辛苦移民來美國，就是希望你有更好未來」、「不要輸給別人」......對不少華人家庭而言，這些話從小聽到大。有人把它視為鼓勵，也有人在長年累積的期待中，逐漸喘不過氣。

哈佛大學華裔 學生Luke Tang自殺身亡，事件曾引發外界對名校壓力、亞裔 家庭高期待文化，以及學生心理健康問題的討論。據公開報導，Tang自小成績優秀，在數學與音樂方面表現突出，也曾擔任學生領袖。但友人受訪時提到，他長期背負必須成功壓力，擔心辜負家人與外界期待。

心理健康倡議者們指出，許多亞裔從小被灌輸「不能失敗」觀念，即使內心痛苦，也不敢求助，長期壓抑情緒，最終可能演變成焦慮、憂鬱，甚至更嚴重後果。

JR Kuo出生於台灣，9歲移民美國，長期在大學與社區舉辦心理健康講座。他表示，亞裔移民家庭的心理壓力，往往來自三層挑戰：代際差異、文化衝突，以及移民經驗帶來的生存焦慮。

他指出，許多第一代移民父母年輕時來美，多半背負經濟壓力與語言障礙，他們來到陌生國家，只想努力生存，希望孩子未來不再吃苦。因此，不少華人家庭特別重視學歷與穩定職業，認為醫師、工程師、律師等工作，代表安全與成功。

這些期待背後，其實有很多恐懼。JR說，父母經歷過貧窮、歧視與不穩定，因此希望孩子透過教育獲得保障，但當期待逐漸變成「只能成功、不能失敗」，孩子便容易承受巨大心理壓力。

已進入名校仍充滿焦慮

據他觀察，不少亞裔學生即使進入名校，內心仍充滿焦慮。很多孩子從小被告知自己一定要成為最優秀的人，久而久之，他們會把成績和自我價值綁在一起。

JR分享，曾有一學生從小被視為「最有前途的孩子」，親友與社區不斷稱讚他聰明、優秀，認為他未來一定能進頂尖名校。後來，該學生順利進入哈佛大學，但入學後逐漸無法適應高強度競爭，開始懷疑自己不夠好，擔心讓家人失望，最終走向悲劇。「很多人以為進名校後，一切問題都解決了，但其實有些孩子進去後才真正崩潰。」

他表示，亞裔文化中的「比較」也容易造成長期心理壓力。有些父母並非故意傷害孩子，但一句「聽說你表哥被史丹福錄取，你怎麼只進UC Davis？」，便可能讓孩子覺得自己永遠不夠好。

「有事自己扛」而不敢求助

除外部壓力，許多亞裔孩子也習慣壓抑情緒。JR指出，華人文化強調隱忍、低調，「有事自己扛」，讓不少孩子即使感到憂鬱、焦慮，也不敢求助。他回憶，年輕時曾長期陷入嚴重憂鬱，但當他試著向家人表達時，得到的回應卻是「不要想太多」、「努力一點就好了」。

不過，JR也觀察到，年輕一代亞裔學生對心理健康議題逐漸更開放。2010年，他第一次在大學舉辦亞裔心理健康講座時，只有六名學生參加；十年後，同樣主題的活動卻吸引超過70學生。但他認為，真正的改變不只在孩子身上，家庭與社區也需要重新思考成功的定義。

JR表示，很多華人父母其實非常愛孩子，只是不知道如何表達，有些父母會說：「我們為你犧牲這麼多，還有什麼好抱怨？」這樣的話，容易讓孩子產生內疚感，覺得自己不能失敗。

他認為，父母可以談自己的移民辛苦，但不應把壓力轉嫁到孩子身上。JR說，很多孩子真正需要聽到的，不是「你一定要成功」，而是即使失敗，你還是被愛的。

心理健康局辦相關活動

為推動亞裔社區心理健康對話，在洛杉磯縣心理健康局（LACDMH）支持下，JR將於6月13日在柯汶那市（ Covina）舉辦結合喜劇、音樂與心理健康分享活動「Laughter Is the Best Medicine」。活動邀請喜劇演員、舞者與表演者，以較輕鬆方式談論焦慮、憂鬱、自我認同與家庭壓力等議題。

「Laughter Is the Best Medicine」5月活動照片。（受訪者提供）