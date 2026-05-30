檢藏證據？華女毒夫案被認定有瑕疵遭駁回

2022年被警方逮捕的皮膚科醫師余月案日前遭法院撤銷。圖為檢方提交的影片，顯示余月往杯中倒強力清潔劑。（取自法庭文件）

NBC 4電視台報導，涉嫌用強力清潔劑「通樂」（Drano）毒害丈夫陳立春（Jack Lichun Chen，音譯）的橙縣 皮膚科醫師余月（Dr. Yue "Emily" Yu，譯音）案，在橙縣高等法院法官得知檢方隱匿可能足以替被告洗清嫌疑的證據後，其刑事案件5月29日遭法院駁回。

余月於2022年首次遭爾灣 警局逮捕，被控多次將清潔劑混入當時丈夫的茶與檸檬水中。擔任放射科醫師的陳立春表示，他最開始是在檸檬水中察覺「化學味」，故在廚房架設監視器。他還聲稱之後診斷出罹患胃潰瘍、胃炎與食道炎等。

余月案自今年初以來，便陷入一連串法律爭議。橙縣高等法院法官唐納修（Patrick H. Donahue）當時允許檢方提出新的起訴書，增列「下毒未遂」（attempted poisoning）罪。不過，唐納修那時並未裁定，若本案在提交大陪審團的過程中存在程序錯誤，是否會限制檢方日後再次提出新的起訴。

余月的辯護律師西蒙斯（Scott Simmons）和華格納（Dan Wagner）主張，大陪審團要求調查有利被告余月證據的請求，遭檢方拒絕。「感謝法院仔細審視形成這項指控的訴訟程序，並認定取得該起訴書的過程存在根本性瑕疵」西蒙斯說，「余月本不應被起訴。從一開始，她就堅稱自己並未做錯任何事，且始終相信法律的公平、公正。」

當天被駁回的起訴書，是延續2023年，余月被控一項身體傷害重罪和三項投毒重罪的舊版起訴書。2026年新的起訴書增加下毒未遂罪。法官唐納修先前針對舊版起訴書裁定，檢方需證明受害者「確實受到傷害」，在「下毒未遂」爭議點上，則不需證明實際傷害。目前不確定檢方是否能再次對余月提出新起訴，然華格納與西蒙斯表示，若檢方再度提告，他們會立即申請駁回訴訟。橙縣檢察長辦公室發言人尚未回應媒體的採訪請求。

余月的辯護律師團隊，始終堅稱本案是一場誤會。律師西蒙斯指出，他們家廚房裡有嚴重螞蟻問題，是陳立春建議余月用「通樂」混入飲料誘殺螞蟻。隨後他自己又設置「間諜攝影機」（spy cameras）拍攝，並誣指余月下毒。

根據法院文件，辯方認為，陳立春這麼做的目的，在為與余月的子女撫養權爭奪戰中取得優勢。辯方專家證人主張，任何人絕不可能喝下如此高毒性的水管清潔劑後，沒有立刻出現嚴重反應。

西蒙斯先前表示，醫學檢測將顯示，陳立春的病症與飲用通樂的跡象不一致。

陳立春此前在向法院申請保護令與離婚訴訟中，指妻子與岳母對他施暴，甚至試圖讓他與孩子疏遠。

「她真的很想往前走，繼續過自己的人生」西蒙斯說，「這段時間她完全無法行醫，且一直無法見到孩子。」目前余月與孩子間唯一接觸，僅限於仍在進行的撫養權官司所安排的Zoom視訊探視。

根據本報此前報導，余月和丈夫育有一兒一女，一家4口住在爾灣價值300萬美元的住宅，余月曾就讀華盛頓大學（Washington University）醫學院，2010年成為加州認證皮膚科醫生，2021年獲得顯微皮膚外科手術認證。