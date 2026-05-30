華人寄養愛犬被咬瞎 纏訟4年獲賠2萬

去年年底法院判她勝訴，對方要賠償她兩萬多美元，圖為判決書。（圖／黃女士提供）

價值上萬美元、外型又萌又可愛的博美與哈士奇混血犬，原本深受全家人疼愛，沒想到送去寄宿後竟遭咬傷失明。南加 東區華人 黃女士表示，四年前她因出國旅行，將愛犬寄養在朋友介紹的一戶華人家庭，沒想到半夜突然接到電話，得知狗狗左眼嚴重受傷失明。她認為對方照顧失職，提告求償。歷經四年官司，法院今年5月最終判對方需賠償兩萬多美元醫療損失。

博士奇送往寄養，被咬傷左眼。（圖／黃女士提供）

黃女士表示，2022年旅行期間，她將當時3歲的愛犬寄養在朋友介紹的人家。沒想到深夜接獲通知，對方稱狗狗與其他犬隻玩耍時突然發出尖叫聲，趕過去後發現牠左眼流血、眼球凸出。對方隨後將狗送往獸醫急診，院方表示需立即摘除眼球，否則可能影響另一隻眼睛。

黃女士拒絕直接摘除，並要求轉診眼科專科。她聯繫自己的寵物醫院後，順利找到眼科醫師。專科醫師表示，雖然可以將眼球放回原位，但視力已無法恢復，且未來極有可能因乾眼症等問題再次接受摘除手術。幸運的是，在她後續細心照顧下，狗狗目前外觀已幾乎看不出異狀，只是左眼已完全失明、沒有光感。由於當時狗狗沒有醫療保險 ，整體手術與後續治療費用累計高達兩、三萬美元。

經過幾年恢復，狗狗瞎掉的左眼如今外表看不出任何異樣。（圖／黃女士提供）

黃女士指出，這隻博美與哈士奇混血犬是她當年從韓國花費一萬多美元購得，從兩個月大一路養到三歲，感情十分深厚。她形容愛犬性格溫順可愛，看到牠遭遇如此變故，讓她非常心痛，因此決定提告。

她表示，官司歷時四年，法院於去年底判她勝訴，裁定對方需賠償兩萬多美元。不過，對方之後六度提出上訴動議，包括指律師騷擾、侵犯肖像權等理由，但皆遭法官駁回。今年5月中旬案件正式結案，法院維持原判。不過截至目前為止，對方仍未支付賠償，而她四年來支出的律師費，也遠高於法院判賠金額。

黃女士還透露，除了自己的狗外，她也聽聞曾有其他飼主的狗在對方照顧期間落水身亡。她指出，對方寄養收費其實不低，每日費用高達數百美元，但卻是透過其女兒帳戶收款。她提醒飼主，選擇寵物寄宿家庭時一定要格外謹慎，最好挑選具合法執照的機構，以便日後發生糾紛時更容易追責與處理。