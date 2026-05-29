台農產大亨呂政諺涉貪污疑潛逃南加 僑民稱有線索舉報

曾號稱打造「蔬果界台積電」的嘉義縣青松樂活科技農業公司，2021年爆發挪用公款跳票風暴，公司負責人呂政諺與妻子張秀蘭潛逃出境。（台灣嘉義檢方資料）

有南加 州華人 網友近日在社群平台發文，表示掌握兩名台灣嘉義通緝犯在美國的住處與生活現況，並詢問「可向哪個單位檢舉」，引發網友熱烈討論。對民眾舉報海外通緝犯的情況，律師劉龍珠表示，近年華人社區「舉報成風」，但若想成功讓執法機關立案處理，至少需具備三大要素。

根據台灣聯合報報導，曾號稱打造「蔬果界台積電 」的嘉義縣青松樂活科技農業公司，2021年爆發挪用公款跳票風暴，公司負責人呂政諺與妻子張秀蘭潛逃出境，2022年遭嘉義地檢署通緝。事隔五年多，有網友在社群平台發文，指稱掌握呂政諺夫妻在美國住處與生活現況。貼文並指兩人藏身美國洛杉磯。

挪用公款跳票出逃

對此，嘉義地檢署表示，檢方偵辦青松樂活科技農業公司業務侵占案時查出，呂政諺與張秀蘭涉嫌於2020年1月至2021年4月期間，利用職務之便擅自挪用公司帳戶現金及支票，占為己有，造成公司損失新台幣1億6229萬2543元（約516萬美元）。

台灣檢方指出，若民眾在美國發現呂政諺與張秀蘭行蹤，可透過台灣駐美辦事處，或直接向嘉義地檢署提供相關情資。由於台美之間目前多透過司法互助與移民法程序進行遣返，因此若能提供兩人在美國的具體住址、使用化名、聯絡方式或經常出沒地點，將有助提升查緝成功率。檢舉人身分依法受嚴格保密，檢方也強調將積極指揮執法機關全力追緝，以維護司法追訴權及市場秩序。

有讀者向本報爆料，稱曾接觸呂政諺與張秀蘭，並將消息報告給駐洛杉磯台北經濟文化辦事處，且後者已有處理。

經文處：保持跨國合作

駐洛杉磯台北經文處回應本報詢問表示，經文處一向高度重視司法正義，對任何涉重大犯罪潛逃海外的線索，均會依法積極配合，並與美方執法機關保持密切跨國合作。不過，基於保護民眾隱私，以及避免影響台美雙方正在進行中的執法與司法程序，對特定人士檢舉內容及個別案件細節，原則上不予證實或評論。

過去也曾多次傳出中國大陸及台灣通緝犯落腳南加州的消息。對此，律師劉龍珠分析，中國大陸與台灣通緝犯偏好前往美國，原因其實很現實，「美國夠強大」。他表示，若逃往其他國家，往往較容易被引渡回原居地；但人在美國，若美國政府不願配合，引渡難度相對較高。

他指出，許多涉非法集資、金融詐騙等案件的通緝犯，過去原本就曾往返美國，因此通常會提前布局逃亡計畫，包括安排房產、資金及家人轉移，一旦出事便立刻啟動潛逃機制。他還透露，據其了解，南加州爾灣地區聚集不少被通緝人士，「有些高級社區甚至氣氛很特殊，鄰居彼此不太打招呼，出門時像心照不宣，宛如地下接頭」。

劉龍珠表示，中國大陸與台灣目前均與美國沒有正式引渡條約，但雙方仍存在一定程度的司法互助。例如早年亞凱迪亞華人史德運殺害親侄後逃往香港，當時因香港與美國有引渡安排，聯邦調查局（FBI）已在機場等候；若當時飛往中國大陸，引渡難度則會大幅提高。

他指出，雖然沒有正式引渡條約，但若美方願意協助，仍可能透過移民法或其他司法程序將嫌犯遣返回原地；反之，中國大陸若願意配合，也可能將在美國觸法的嫌犯送返美國。尤其涉黑幫、暴力或有組織犯罪時，雙方合作速度通常更快。至於經濟犯罪嫌犯，因多半有能力聘請律師處理案件，因此遣返程序通常較為漫長。

直接向ICE舉報

至於民眾如何有效舉報通緝犯，劉龍珠表示，目前華人社區檢舉情況相當普遍，許多人會直接打電話向移民暨海關執法局（ICE）舉報，包括檢舉他人綠卡造假、冒用福利等。他透露，其律師事務所每天都會接到至少三至五通類似電話。

不過，他坦言，多數舉報其實效果有限，原因在執法單位每天接獲大量檢舉，其中不少內容缺乏可信度，導致FBI或ICE未必願意進一步調查。

他認為，若想提高舉報成功率，至少需具備三項關鍵：第一，必須實名舉報；第二，要有具體證據，「有圖有真相」；第三，需清楚說明證據來源與取得方式，並以準確英文撰寫完整報告，執法機構才較可能正式受理。