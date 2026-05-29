科技便利變困擾 外送機器人「攻占」南加人行道

南加州近年出現愈來愈多外送機器人穿梭在人行道上，其突然出現讓有些城市很頭大。（截圖自Coco Robotics官網）

根據洛杉磯 時報報導，外送機器人主要營運業者包括Serve Robotics與Coco，兩家公司雖然已在美國多個城市提供服務，但各地對這項技術的接受度不一。南加州 近年出現愈來愈多外送機器人穿梭在人行道上，負責餐點與日用品的「最後一哩路」配送服務。但有城市認為，這些外送機器人在使用人行道時引發不少問題與爭議。

根據該報導指出，Serve Robotics已在洛杉磯約40個社區部署超過500台機器人，相較2023年僅覆蓋2個社區，成長幅度明顯。同時，Coco也在洛杉磯街頭運行約300台機器人。

在3月底市議會會議中，格蘭岱市長Ardy Kassakhian表示，他對這些外送機器人如何進入格蘭岱以及長期存在感到疑惑，因為曾在街頭看到受損機器人阻擋無障礙坡道，影響行人通行。他形容這些機器人突然出現在街頭的情況「彷彿1950年代科幻電影」，引發外界對城市治理與新科技管理的討論。

格蘭岱市長Ardy Kassakhian近日接受KTLA電視台採訪表示，市府已注意到這些設備在未充分與市府溝通的情況下出現在街頭，得知這些機器人是用於餐飲與日用品的「最後一哩路」配送服務，但目前市府尚未針對這類「個人配送裝置」（personal delivery devices）制定專門法規。因此已開始與相關公司接觸，研議相關管理規範。

Kassakhian認為，「當新科技出現在城市時，我們需要知道背後是誰在運作、用途為何。雖然確實有人使用這些機器人，也有商家依賴服務，但市府的責任是確保新科技受到適當規範，同時維持居民期待的生活品質。」

他並指出，布班克與巴沙迪那等鄰近城市，並未允許類似機器人大量進入，鄰近市府也仍在釐清其來源與管理方式。

目前格蘭岱尚未對外送機器人實施暫停措施，但市長已在會議中表示，希望能在規範建立前暫時限制其擴張，並與業者持續協調，以確保公共空間使用安全與秩序。