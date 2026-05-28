審查趨嚴 赴美「短期簽證」小錯誤也被打回票

赴美旅行、探親的B1/B2短期簽證，審查日趨嚴格。（記者邵敏／攝影）

赴美旅行、探親的B1/B2短期簽證，如今也愈加嚴格，當局全面升級美簽審查，此類簽證填寫的DS-160表格，即使出現小錯誤，也可能導致簽證延誤、行政審查，甚至拒簽。申請人填寫的所有信息都會長期保留，並與政府數據庫交叉比對。

據Newsweek等媒體綜合報導，DS-160表格是美國政府用於申請臨時簽證（或非移民簽證）的申請表，該表格必須在簽證面談前提交，包括B1/B2商務和旅遊簽證、F-1學生簽證 、J-1交流簽證、H-1B、L-1和O-1等工作簽證 以及K類未婚夫/妻簽證。

前國土安全部 （DHS）高級官員Morgan Bailey表示，申請人應把DS-160視為簽證申請過程中最重要的一份文件，必須投入足夠時間仔細填寫。「這是一份宣誓聲明，微小的錯誤，也可能影響簽證資格。」Bailey指出，常見問題包括回答不完整，或濫用「不適用」（Does Not Apply）選項，尤其是涉就業、教育、旅行紀錄、社群媒體帳號與聯絡資料等。她表示，這些錯誤可能觸發額外行政審查、要求補充文件或拒簽。

Baker Donelson律師事務所全球移民部門負責人Robert C. Divine也指出類似問題，包括資料輸入錯誤、姓名拼寫、學生SEVIS號碼或專案日期、出生日期、護照號錯誤等，遺漏所需資訊、以往的美國記錄、教育、就業或居住歷史錯誤等，都會導致簽證延誤或拒簽。

Bailey表示，DS-160表格、面試回答和輔助資料之間的不一致，是領事官員經常關注的問題。她指出，旅行目的、工作或教育背景以及以往國際旅行的不一致比較常見；即使是職位名稱或日期等細微差別，也可能引發對申請人可信度的質疑。

Bailey還指出一個常見情況，申請人虛假申報親屬關係，在DS-160表格中填寫實際上並不存在的配偶或子女，這些重大虛假陳述都會被拒簽。她還補充，即使簽證最初獲批准，錯誤訊息也會被永久保留在紀錄中。

近年來美國政府持續強化對申請人的背景審查。報導指出，川普政府時期擴大對外國旅客的社交媒體審查，使用電子旅行授權系統（ESTA）的申請人，需提供長達五年的社交媒體歷史紀錄。專家表示，隨著數據分析技術與跨部門資料共享日益加強，美簽已不再只是單純填寫表格，政府會將DS-160與更多數據庫進行交叉比對，包括旅行紀錄、網絡足跡與社交媒體活動等。