洛杉磯再添貴婦超市 Laurel Supply薯片賣17美元

Laurel Suppl上午11時許還沒營業，門口就有不少民眾等待。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯 近年掀起「精品超市熱」，從名人最愛的Erewhon，到各類主打有機、健康與生活風格的高端超市，這些地方早已不只是買菜的去處，更成為一種身分象徵。如今，西好萊塢（West Hollywood）又出現一家新話題店Laurel Supply，5月才剛低調開幕，就被美媒形容可能是「全美最昂貴超市的新競爭者」。

和Erewhon高調聯名明星、網紅奶昔不同，Laurel Supply走的是另一種「低調奢華」路線。沒有官網、沒有Instagram帳號，甚至連開幕宣傳都沒有，但消息仍迅速在洛杉磯網紅圈傳開。開幕短短幾天，吸引大批民眾排隊。

記者實地觀察，店外還沒開門前，已有不少人坐在戶外等候區等待入場；開門不到一小時，店內幾乎被人潮塞滿，不少民眾購物完便直接在用餐區吃起午餐，也有許多顧客一邊推著購物車、一邊拿手機拍攝貨架與商品。

整體空間大量使用淺色木質裝潢與極簡設計。（記者朱敏梓／攝影）

這家約1萬7000平方英尺的新店，由洛杉磯知名餐廳Laurel Hardware與Laurel Grill團隊打造，整體空間大量使用淺色木質裝潢與極簡設計。

蔬果排列 精密計算

走進店內，第一眼被震撼到的，不是價格，而是陳列。蔬果區每顆生菜、每一把蘿蔔都像經過精密計算般排列，整齊到像現代藝術展。貨架上大量玻璃罐裝食品、木質展示架與暖色燈光，讓人幾乎忘記自己身在超市。

商品陳列十分整潔有序。（記者朱敏梓／攝影）

而價格，則很快把人拉回現實。店內一包自有品牌有機玉米片售價17美元；有機優格葡萄乾每磅20美元；有機雞肉熱食每磅23美元；現撈魚類熱食每磅29美元；Niman Ranch有機牛里脊每磅更高達59美元......還有16美元1包的傳統有機麵粉、44美元的橄欖油鮪魚罐頭，以及6美元1瓶的義大利進口礦泉水，不到一杯容量。

店內一包自有品牌有機玉米片售價約17美元。（記者朱敏梓／攝影）

健康保健區同樣充滿「有錢人的養生感」。現場販售初乳粉、多重膠原蛋白、植物蛋白粉、蘑菇軟糖等熱門保健商品，工作人員甚至全穿著白色實驗袍，讓整區看起來像醫學研究中心。店內還有16美元有機牙膏與250美元香水等高價商品。

店內熟食區。（記者朱敏梓／攝影）

和Erewhon一樣，Laurel Supply店內也販售大量主打健康、有機概念的熟食。熱食吧提供有機雞肉、現撈魚類等主菜，其中有機雞肉每磅23美元、現撈魚類每磅29美元，搭配烤蘆筍、起司通心粉等配菜，可自由組合成套餐。不少顧客直接在店內選購熟食後，到用餐區當場享用午餐。

店內設有現做壽司吧，供應新鮮生魚壽司與手卷。（記者朱敏梓／攝影）

除熟食外，店內也設有現做壽司吧，供應新鮮生魚壽司與手卷。記者觀察，中午時段不少顧客專程排隊購買壽司套餐，其中一份包含4片生魚壽司、5個小壽司與1碗味噌湯的套餐售價約20美元。雖然價格不算便宜，但因擺盤精緻、食材新鮮，仍吸引不少人購買後直接在店內用餐區享用。

高端定位 有平價品

不過，Laurel Supply雖主打高端定位，也保留了部分沒那麼離譜的價格商品。例如現烤Ciabatta麵包一整條只賣6美元，和不少洛杉磯烘焙坊差不多；香蕉一根29美分；最受歡迎的木柴窯烤披薩單片8美元，但尺寸接近四分之一個大披薩，價格甚至比部分網紅披薩店還便宜。

最常被拿來比較的，是奶昔價格。Erewhon近年靠海莉比伯（Hailey Bieber）聯名草莓奶昔爆紅，一杯奶昔價格動輒18至22美元，也讓不少人戲稱「喝的是明星光環」。相較之下，Laurel Supply中央果昔吧的招牌奶昔價格約14至16美元，雖然價格不便宜，但在洛杉磯精品超市圈，卻顯得相對平價。店內人氣款「Radiance」奶昔使用草莓、杏仁奶、鳳梨與椰奶製成，不少顧客專程排隊購買。

相較於Erewhon動輒20美元的奶昔，Laurel Supply的奶昔大多價格在14-16美元之間。（記者朱敏梓／攝影）

有趣的是，現場許多人其實不是來採買生活用品，而是來「感受氛圍」。有人對著玻璃罐穀物區拍照超過10分鐘，也有人邊推購物車邊直播介紹。整間店幾乎每個角落都經過刻意設計，非常符合TikTok與Instagram世代的審美。美媒形容，這類精品超市如今販售的早已不只是食物，而是一種「可以被拍照、分享與展示的生活方式」。