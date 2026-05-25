我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

投資舊屋翻新 華人買家踩雷 律師：要有專業把關

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
投資舊房屋「翻新轉售」被視為快速獲利熱門途徑，示意圖。(美聯社）
投資舊房屋「翻新轉售」被視為快速獲利熱門途徑，示意圖。(美聯社）

不少華人投資者看好房市長期前景，「翻新轉售」（Fix and Flip）被視為快速獲利的熱門策略。然而，看似順利的投資模式，實則暗藏多重法律風險，一旦判斷失誤，輕則利潤歸零，重則可能陷入高額損失甚至訴訟糾紛。

根據律師薄尚樂提供的一起真實案例。華人投資者Andy日前透過朋友介紹的一名「房產經紀」，在聖蓋博谷一個華人聚居城市購入一棟舊式獨立屋，計畫整修後高價出售。交易初期進展順利，未料在準備動工翻新時，鄰居突然出面阻止施工。

對方指出，該房屋前屋主早年曾與其簽署協議，確認房屋部分結構長期侵占鄰地。一旦新屋主進行改建或翻修，必須先行拆除侵占部分，恢復原有地界。

Andy事後進一步了解才得知，侵占面積約達300多平方英尺，不僅涉圍牆，甚至可能影響主體結構。若依法拆除，勢必大幅增加施工成本，並拖延工期，使原本精心規畫的翻新投資，幾乎失去獲利空間。

更令他震驚的是，當他試圖追究責任時，當初負責帶看房屋、協助交易流程的「房產經紀」卻突然改口，聲稱自己「只是應朋友請託幫忙介紹」，並非其代理人，意圖撇清責任。

對此，薄尚樂指出，在加州法律下，即使雙方未正式簽署代理協議，只要當事人實際從事經紀業務，例如帶看房產、介紹交易、協助文件處理或促成買賣，即可能被認定為「實質經紀人」（de facto agent）。因此，「不承認身分」並不能免除其法律責任。

他進一步說明，若該人士本身持有房地產經紀執照，其行為仍受主管機構監管。一旦涉未揭露重大資訊、誤導買方或違反誠信義務，除可能面臨主管機構的行政處分外，也可能須承擔民事賠償責任。

侵占問題 文件曾披露

薄尚樂並指出，本案中相關侵占問題，其實曾出現在房屋買賣的披露文件中，但買方未能充分理解其嚴重性，而介紹人亦未加以進一步清楚說明。他提醒，在房地產交易中，「有披露」不等於「已盡責」。若經紀人明知問題重大卻未合理解釋，甚至刻意淡化風險，仍可能構成違規或欺詐。尤其涉土地邊界或結構合法性等關鍵問題，一旦忽視，後果往往十分嚴重。

此外，此案亦凸顯另一項常見但易被忽略的風險：賣方為公司。薄尚樂表示，若房產由新成立、資產薄弱的公司持有，買方應提高警覺。部分業者會利用「空殼公司」進行交易，以達到隔離風險、降低個人責任，甚至在交易完成後迅速轉移資金或解散公司的目的。一旦發生糾紛，買方恐面臨追責困難的情況。

不過，他強調，這並不代表責任可以完全規避。若能證明背後實際控制人存在欺詐或不當行為，法院仍可「揭開公司面紗」，追究相關個人的法律責任。

房產交易 不能靠運氣

針對此類風險，薄尚樂提醒購房者務必把握兩大原則：首先，確認對方經紀人身分，切勿僅憑口頭說法，應主動查驗執照並以書面文件明確代理關係；其次，盡可能深入調查賣方背景，特別是在公司交易情況下，應了解公司成立時間、資產狀況及持有房產年限等關鍵資訊。

薄尚樂律師最後強調，在高房價與高利潤誘惑下，「翻新轉售」看似機會多多，實則每一筆交易都牽涉複雜的法律與產權問題。從土地邊界、歷史協議，到經紀人責任與公司結構，任何環節出現疏漏，都可能讓投資者付出沉重代價。房地產投資從來不是「靠運氣」，而是「靠專業與調查」，唯有做好盡職調查並借助專業把關，才能有效降低風險，實現投資者理想回報。

加州 華人

上一則

房產交易成敗環環相扣 像限時考試

下一則

化學儲槽洩漏 華人有家不能回

延伸閱讀

投資加州房產 「1031置換」延稅妙招

投資加州房產 「1031置換」延稅妙招
防洗錢… 藉公司購屋有門檻 買家全現金購屋方式恐改變

防洗錢… 藉公司購屋有門檻 買家全現金購屋方式恐改變
租客留下大批垃圾怎辦？專家：別急著丟 存證避免糾紛

租客留下大批垃圾怎辦？專家：別急著丟 存證避免糾紛
守護一生心血：君信聯合律師樓專精信託規劃，為華人資產築起法律防火牆

守護一生心血：君信聯合律師樓專精信託規劃，為華人資產築起法律防火牆
芝職業租霸靠法律漏洞 掏空房東4萬 1年收不到租金

芝職業租霸靠法律漏洞 掏空房東4萬 1年收不到租金
「賣方融資」新興房貸 買家：像中樂透

「賣方融資」新興房貸 買家：像中樂透

熱門新聞

401(k)退休帳戶，正成為網路犯罪與身分盜竊的新目標。(示意圖取自Pexels.com)

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

2026-05-20 02:20
持綠卡31年的女子在LAX入境時被拘留，面臨遣返。（示意圖取自Pexels）

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

2026-05-17 15:49
張克群最近出版新書「我的大半生」，記錄人生半輩子和中國大半個世紀發生和經歷的那些難忘事與有趣人。照片背景院墻上是張克群用老舊CD做成的抽象藝術品。（記者楊青／攝影）

想念古建築 高曉松83歲母親張克群要返中養老

2026-05-17 02:19
一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

2026-05-21 02:20
有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

2026-05-21 02:19
好市多會員刷卡進入之前，店方已經知道特定顧客上門了。（本報檔案照／記者張庭瑜攝）

該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了

2026-05-18 23:06

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地