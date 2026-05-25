投資舊屋翻新 華人買家踩雷 律師：要有專業把關

投資舊房屋「翻新轉售」被視為快速獲利熱門途徑，示意圖。(美聯社）

不少華人 投資者看好房市長期前景，「翻新轉售」（Fix and Flip）被視為快速獲利的熱門策略。然而，看似順利的投資模式，實則暗藏多重法律風險，一旦判斷失誤，輕則利潤歸零，重則可能陷入高額損失甚至訴訟糾紛。

根據律師薄尚樂提供的一起真實案例。華人投資者Andy日前透過朋友介紹的一名「房產經紀」，在聖蓋博谷一個華人聚居城市購入一棟舊式獨立屋，計畫整修後高價出售。交易初期進展順利，未料在準備動工翻新時，鄰居突然出面阻止施工。

對方指出，該房屋前屋主早年曾與其簽署協議，確認房屋部分結構長期侵占鄰地。一旦新屋主進行改建或翻修，必須先行拆除侵占部分，恢復原有地界。

Andy事後進一步了解才得知，侵占面積約達300多平方英尺，不僅涉圍牆，甚至可能影響主體結構。若依法拆除，勢必大幅增加施工成本，並拖延工期，使原本精心規畫的翻新投資，幾乎失去獲利空間。

更令他震驚的是，當他試圖追究責任時，當初負責帶看房屋、協助交易流程的「房產經紀」卻突然改口，聲稱自己「只是應朋友請託幫忙介紹」，並非其代理人，意圖撇清責任。

對此，薄尚樂指出，在加州 法律下，即使雙方未正式簽署代理協議，只要當事人實際從事經紀業務，例如帶看房產、介紹交易、協助文件處理或促成買賣，即可能被認定為「實質經紀人」（de facto agent）。因此，「不承認身分」並不能免除其法律責任。

他進一步說明，若該人士本身持有房地產經紀執照，其行為仍受主管機構監管。一旦涉未揭露重大資訊、誤導買方或違反誠信義務，除可能面臨主管機構的行政處分外，也可能須承擔民事賠償責任。

侵占問題 文件曾披露

薄尚樂並指出，本案中相關侵占問題，其實曾出現在房屋買賣的披露文件中，但買方未能充分理解其嚴重性，而介紹人亦未加以進一步清楚說明。他提醒，在房地產交易中，「有披露」不等於「已盡責」。若經紀人明知問題重大卻未合理解釋，甚至刻意淡化風險，仍可能構成違規或欺詐。尤其涉土地邊界或結構合法性等關鍵問題，一旦忽視，後果往往十分嚴重。

此外，此案亦凸顯另一項常見但易被忽略的風險：賣方為公司。薄尚樂表示，若房產由新成立、資產薄弱的公司持有，買方應提高警覺。部分業者會利用「空殼公司」進行交易，以達到隔離風險、降低個人責任，甚至在交易完成後迅速轉移資金或解散公司的目的。一旦發生糾紛，買方恐面臨追責困難的情況。

不過，他強調，這並不代表責任可以完全規避。若能證明背後實際控制人存在欺詐或不當行為，法院仍可「揭開公司面紗」，追究相關個人的法律責任。

房產交易 不能靠運氣

針對此類風險，薄尚樂提醒購房者務必把握兩大原則：首先，確認對方經紀人身分，切勿僅憑口頭說法，應主動查驗執照並以書面文件明確代理關係；其次，盡可能深入調查賣方背景，特別是在公司交易情況下，應了解公司成立時間、資產狀況及持有房產年限等關鍵資訊。

薄尚樂律師最後強調，在高房價與高利潤誘惑下，「翻新轉售」看似機會多多，實則每一筆交易都牽涉複雜的法律與產權問題。從土地邊界、歷史協議，到經紀人責任與公司結構，任何環節出現疏漏，都可能讓投資者付出沉重代價。房地產投資從來不是「靠運氣」，而是「靠專業與調查」，唯有做好盡職調查並借助專業把關，才能有效降低風險，實現投資者理想回報。