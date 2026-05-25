房產交易成敗環環相扣 像限時考試

南加資深華人地產專家袁立功提醒，在加州買房，真正決定交易成敗的，其實是進入escrow之後那一連串環環相扣的流程與時間壓力，示意圖。(美聯社)

在加州 買房，很多人以為只要談好價格、簽下合約就大功告成。南加資深華人 地產專家袁立功提醒，真正決定交易成敗的，其實是進入escrow後那一連串環環相扣的流程與時間壓力。對買家而言，這不只是買一棟房子，更像是一場需要精準判斷與風險控管的「限時考試」，千萬不能掉以輕心。

大麻 屋 須揭露

袁立功表示，在正式出價前，專業的買方經紀通常會先釐清幾個關鍵問題。比如房屋內是否曾有人過世，是否曾種植大麻。這些情況未必一定違法或不能交易，但往往直接影響買家的心理接受度與未來轉售價值。特別是在加州，法律對死亡事件的披露有明確規範，三年內發生的情況，通常必須揭露。而像大麻屋這類涉房屋結構或環境風險的問題，更屬應披露的重要事實。很多時候，買家甚至會因為這些因素直接放棄，連議價都不願進行。

袁立功指出，一旦雙方談妥條件、正式Open Escrow，節奏就會迅速加快。買家必須在3個工作日內將定金匯入第三方托管帳戶，這筆通常為房價3%的定金，不只是誠意的象徵，更是法律上的承諾。如果未能如期完成交易，賣方有權終止合約。這一步看似簡單，卻是整個交易中第一道門檻。

Open Escrow後的七天內，是資訊揭露最密集階段。賣方需提交完整的披露文件，詳細說明房屋過去狀況，包括是否漏水、維修、保險理賠、裝修工程，甚至鄰里糾紛等。這些內容看似繁瑣，實際卻構成買家判斷風險的基礎。法律要求賣方必須誠實揭露所有已知的重大事實，但這並不意味買家完全是被動接受；相反，這是買家啟動「盡職調查」的起點。

Open Escrow後通常會有買家保護期，也是整個交易最具不確定性的階段。買家通常有三個保護條款，須在17天內（特殊情況會縮短），完成所有調查與決策。其中最直接、也最常被用到的，是房屋檢查相關的保護。當專業檢查人員排查屋頂、結構、電力、管線後，往往會揭露肉眼難以發現的問題。有些只是小修小補，但也可能涉重大缺陷，例如長期漏水、白蟻侵蝕或結構安全隱患。一旦問題嚴重影響居住安全或購房總成本，買家就有權要求賣方修繕、提供補償，甚至直接終止交易。

貸款條款 不能少

另一個關鍵，是貸款保護條款。即買家事先已取得貸款預批准（pre-approval），銀行在正式審核時仍可能因收入、資產或信用條件的變化，而拒絕放貸。如果沒有這項條款，一旦貸款失敗，買家仍需履行購屋義務，風險極高。有貸款保護，買家可在貸款未能核准時退出交易。

此外，估價保護條款則關係房屋價格是否合理。銀行在放貸前會委託第三方進行估價，如果估價低於成交價，意味市場並不支持這個價格。在這種情況下，買家可以要求重新議價，選擇接受或退出。

袁立功指出，一旦買家主動移除這些條款，或在期限內未提出異議，這些保護就會消失，定金也將進入風險狀態。如果之後再反悔，賣方有權沒收定金作為違約賠償。

同時，袁立功也認為，每個房產交易案都有各自不同特點，所謂保護條款或根據特殊情況有所調整。