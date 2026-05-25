化學儲槽洩漏 華人有家不能回

避難中心有橙縣警員巡邏。（記者邵敏／攝影）

南加州橙縣 園林市（Garden Grove）22日發生重大安全事故，航空航太製造商GKN Aerospace工廠內化學品儲罐洩漏，導致數萬居民緊急撤離，其中有不少越南華裔 。他們居住在現場附近，從目睹工廠可疑煙霧，聞到奇怪氣味，到無奈撤離家園。如今安置在疏散中心的人們，仍處於不安中，不知何時可以安全回家。「如果真的爆炸，我的家恐怕也會被炸毀。」

位於芳泉谷（Fountain Valley）的Freedom Hall是其中一個疏散中心，24日下午，裡面有幾百名避難民眾。每人一張狹窄的行軍床，有人躺在床上休息，有人正在領取免費食物，其中有不少長者和孩子。

越南華裔Tran女士接受本報採訪時，描述這幾日經歷。Tran和年長的母親，住在事故發生的化工廠附近，她說，早在21日晚間，就看到工廠內有異常煙霧，但並未意識到情況嚴重。「只是一點點煙霧，平常不會看到，我們當時覺得是小事故，很容易處理。」當晚7時22分，Tran第一次收到手機警告，提醒居民可能發生化學洩漏，但尚未要求撤離。

22日上午11時30分，Tran再次收到手機通知，要求立即撤離。「我只拿了隨身小包，還有藥物，就帶著母親馬上離開。」Tran平時居家工作，但電腦留在家中，警方封鎖附近區域，她無法再返家取物。母女倆最初安置在園林市的Recreation Center，後轉至Freedom Hall疏散中心。「這裡提供免費食物與床位，生活暫時無憂，但最大問題是不知何時可以回家。」Tran已連續兩晚住在疏散中心，每晚只能入睡兩三小時，她說一直有人進出，孩子吵鬧聲不斷，「我們不能永遠待在這裡，不知道接下來會怎麼樣。」

Tran一直在關注事件進展，她說新聞提到兩種可能，一是化學品洩漏，另外就是爆炸，「如果爆炸，那我的家也會被炸毀；如果泄漏，空氣中的有毒煙霧會嚴重影響身體健康，我們如何回去居住？」

同樣在Freedom Hall疏散中心的阮先生，也是一位越南華裔，他說自己每天都會經過這家發生事故的工廠。阮先生22日晚上10時左右撤離，「現在警車守在各個路口，沒有人能進去，也沒人能出來。」阮先生對目前事件的進展表示樂觀，他認為情況看起來似乎可控。

回憶這幾天經歷，阮先生說，最開始曾收到疏散令，之後解除，後來又再次發布，22日晚上10時左右，阮先生開車到Freedom Hall疏散中心。「這裡的條件不錯，有免費床位和食物，還有紅十字會志願者隨時提供醫療服務。」每位住在疏散中心的居民，到達時需登記，戴上類似醫院患者的手環，可自由出入，「現在唯一擔心的是，不知道什麼時候可以回家。」

記者24日前往事故工廠現場附近，發現沿途主要路口都已設置封鎖線，無法開車進入，整個街區空空蕩蕩，大馬路上也很少見到車輛。空氣中彌漫著異常味道，不確定是不是化工廠飄散出來的氣味，一位仍留在家中的男子，戴著口罩正在門前院子追趕小狗。

據多家媒體綜合報導，此次事故疏散範圍，已擴大到橙縣六城數萬居民，包括園林市、絲柏市（Cypress）、史坦頓（Stanton）、安那罕（Anaheim）、普安那公園（Buena Park）、以及西敏市（Westminster），截至24日，約有5萬居民處於疏散狀態。多個避難中心持續開放，部分地方一度滿員，Freedom Hall也曾達到收容上限。

事故工廠現場附近，沿途路口都已設置封鎖線。（記者邵敏／攝影）

Freedom Hall是其中一個疏散中心，24日下午，裡面有幾百名避難人員。（記者邵敏╱攝影）

事故工廠現場附近，沿途路口都已設置封鎖線。（記者邵敏／攝影）

紅十字會志願者在避難中心提供醫療服務。（記者邵敏／攝影）

芳泉谷（Fountain Valley）的Freedom Hall是其中一個疏散中心。（記者邵敏／攝影）