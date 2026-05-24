聖嬰助攻海水提早回暖 華人海釣收穫豐
受聖嬰現象（El Niño）影響，今年南加州海水提早回暖，海釣季也比往年提前報到。進入5月後，洄游性魚群已開始大規模自墨西哥一帶北上，加州近海漁況異常熱絡。對許多熱愛海釣的華人玩家而言，今年堪稱近年少見的「黃金魚季」。
南加華人海釣好手Eason葉，日前與16名來自英國、瑞士等歐洲國家及全美各地的海釣愛好者，從聖地牙哥出海南下墨西哥，展開三天兩夜深海海釣之旅。此行每人收穫近500磅漁貨，其中藍鰭金槍魚每條更重達70至90磅，讓釣友們直呼「震撼」。
Eason葉表示，他們的海釣船從聖地牙哥一路南下，航行約100至120海里至墨西哥外海。三天時間裡，17名釣友同吃、同住，在茫茫大海共同追逐大魚蹤跡。
海釣之旅 要拚體力
他表示，他們玩的海釣並非拖網作業，而是完全依靠釣竿與體力，一條一條將大魚從深海中拉上船。「很多人不相信，光靠釣竿就能釣起這麼大、這麼多的魚。」
大型藍鰭金槍魚向來是南加州海釣最熱門的魚種之一。Eason形容，與大型金槍魚搏鬥，是一場人與魚之間的力量與耐力競賽。夜間釣魚時，釣客會使用可承受200至300磅拉力的粗線與重型釣具，捲線器阻力設定更高達25至30磅。當大魚咬鉤後，往往瞬間暴衝，釣手必須掌握收線與放線節奏，不斷與魚周旋。
「新鮮現釣的金槍魚肉質細嫩，非常適合製作壽司與生魚片，加上海釣金槍魚本身極具挑戰性，因此深受許多資深釣客喜愛，」不過Eason也表示，釣金槍魚是極耗體力的活動，即便是體格壯碩的釣客，連續拉上三、五條後，雙臂也會徹底發酸；到了五、六條時，手幾乎已經握不住釣竿。他笑說，若平時沒有鍛鍊，很多人在拉完三條魚後，連握拳都會感到困難。
海洋生態 也得講究
除技術與體能，海釣更講究對海洋生態與魚群習性的了解。Eason表示，船長通常會根據水溫、海流、海草分布及魚群活動規律判斷漁場位置。白天大家使用活沙丁魚作為誘餌；夜晚則改用300克至400克重、帶有夜光效果的鐵板假餌，在200至300呎深海域上下抽動，模擬小魚游動，引誘大型掠食魚攻擊。
「像金槍魚這類大型掠食性魚類，通常都會追逐小魚群，甚至像吞食沙丁魚球一樣整團攻擊，」Eason說，因此只要找到海藻、海草聚集區域，往往也代表附近有大量小魚，更容易吸引金槍魚等大型魚類現身。
由於海況千變萬化，釣魚裝備也必須隨時調整。他表示，如果海水清澈，魚能清楚看見釣線，釣客就必須改用更細的線材；但細線又容易斷裂，拉力設定也需同步調整。「海釣很像打高爾夫球，永遠充滿變數與意外，你得根據不同情況隨時改變策略。」
除了金槍魚，也有釣友專門挑戰罕見的大型劍魚（Swordfish）或白海鱸（White Sea Bass）。Eason透露，劍魚在南加州海域相當稀有，可能出海很多次才有機會碰上一條，更具挑戰性與吸引力。
三天的深海海釣滿載而歸，各種漁獲幾乎擠滿船艙。Eason解釋，海釣船上配有專業冷水艙，魚一上船，水手便會立刻協助放血、去除內臟與魚鰓，保持魚肉鮮度，即使三天後靠岸，魚肉依舊非常新鮮。
他這次收穫近500磅魚獲，除了6尾藍鰭金槍魚外，還有不少黃尾魚與石斑魚。上岸後，他將漁獲分送給十多位朋友，皆大歡喜。「很多年份要到7月才進入南加州海釣高峰期，」Eason表示，今年5月第一次出海就有如此豐厚收穫，讓不少釣手都感到相當驚喜。
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