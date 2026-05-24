北美台醫協會醫療團 加勒比海義診

北美洲台灣人醫師協會21日在洛杉磯舉行國際義診團授旗典禮，醫療團將於30日前往台灣友邦聖克里斯多福及尼維斯展開義診服務，馬博元（中）代表授旗。（記者張庭瑜╱攝影）

北美洲台灣人醫師協會（NATMA）將於30日派遣18人醫療團，前往台灣友邦聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis），展開為期七天的國際義診服務。醫療團將攜帶總值約2萬美元的藥品與醫療器材，預計在兩島四處據點為逾千當地居民提供免費醫療服務。

此次義診團由醫師許宗邦率領，成員包括五位內科、兒科及家庭醫學科醫師，四位牙醫師、一位藥師、一位針灸師及多名醫療助理，籌備工作歷時約四個月。許宗邦表示，聖克里斯多福及尼維斯全國人口約5萬人，牙醫師人數不超過五人，此次有四名牙醫師隨團前往，將大幅提升當地牙科服務量能。義診隊將在政府免費診所外搭設帳篷，並同步於兩島四處據點看診，同時攜帶價值1500美元的可攜式牙科即時X光機，以提升診療效率。

他指出，所有藥品均在美國自行採購攜帶，團員也自備兒童綜合維他命，分裝後提供給攜帶孩童就診的家庭。NATMA基金會另捐贈1萬美元予當地衛生部，指定用於貧困居民醫療及牙科服務。許宗邦表示，團員除台裔美國醫師外，也有不同族裔的美國醫師參與，希望結合美國醫療資源，協助台灣邦交國改善醫療服務。

NATMA基金會南加州 分會表示，協會自1984年成立至今已逾42年，自2003年起已執行約30次國際義診，足跡遍及中南美洲、加勒比海及非洲等地，去年更前往奈及利亞與史瓦帝尼服務。義診經費除醫師自費參與外，也來自善心人士，以及中華民國外交部、衛福部與僑委會支持。他表示，許多醫師不僅放棄診所收入，還犧牲假期遠赴海外服務，「施比受更有福」。

駐洛杉磯台北經文處處長馬博元出席授旗儀式時表示，台灣雖因政治因素無法參與世界衛生大會（WHA），但台灣醫界仍持續以實際行動投入國際醫療援助。馬博元指出，醫療團醫師犧牲休假、自費前往醫療資源不足地區服務，已超越一般醫療援助與民間外交層次，展現高度奉獻精神與人道關懷。他並代表大洛杉磯僑胞授旗，祝福義診團平安順利完成任務。

NATMA南加州分會長蕭景紋表示，協會近年設立獎學金，鼓勵醫學生參與義診，希望吸引更多年輕世代投入國際醫療服務。中華民國駐聖克里斯多福及尼維斯大使陶令文，以及當地衛生部，均對此次義診表達歡迎與支持。