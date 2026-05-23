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南加國殤日出遊 估東向10號公路最塞

洛杉磯訊
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南加油價頗高，每加侖破6美元，但仍將有360萬居民選擇國殤日長周末出遊。（記者張...
南加油價頗高，每加侖破6美元，但仍將有360萬居民選擇國殤日長周末出遊。（記者張宏╱攝影）

國殤日長周末出遊潮展開。南加汽車協會預估，今年長假將有360萬南加州居民離城旅行；南加道路最嚴重的壅塞時段，將落在5月28日、29日及6月1日下午3時至6時。

根據汽車協會資料，5月28日至6月1日期間，預計至少離家50英里旅行的人數較去年增加1%，比疫情前成長8.1%。汽車協會發言人Kandace Redd表示，即使油價上漲，南加民眾的旅遊需求仍然強勁。

在所有南加州出遊民眾中，約290萬人將選擇開車前往目的地，另外約38萬8000人將搭乘飛機，27萬9000人透過其他方式出行，包括巴士、火車及郵輪。

對計畫開車出遊的人，交通數據分析公司INRIX指出，南加道路最嚴重的壅塞時段，將落在5月28日、29日及6月1日下午3時至6時。南加最繁忙路線，預計是東向通往棕櫚泉與亞利桑納州鳳凰城方向的10號高速公路。INRIX預測，周五該路段壅塞程度將比平常高出88%。INRIX建議的最佳出發時間：是5月28日晚9時後、29日與30日上午11時前，及6月1日上午10時前。

雖然油價高於去年同期，但對提早訂票的旅客而言，今年平均機票價格反而低於去年。需求最高的五大旅遊目的地，分別為奧蘭多、拉斯維加斯、洛杉磯、丹佛及波士頓。

油價 加州 南加

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