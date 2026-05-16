新型癌症疫苗 啟動病人自身免疫系統攻擊癌細胞

南加大（USC）臨床試驗研究員兼外科腫瘤醫師Fumito Ito（音譯伊藤文人）進行的新型癌症疫苗臨床試驗，讓一名癌症病患的病情出現明顯改善，腫瘤縮小、皮膚轉移病灶幾乎消失。（圖／Fumito Ito提供）

一名60歲華裔婦女罹患第四期三陰性乳癌，在多次化療與標靶治療效果有限後，參與南加大（USC）醫療團隊的新型癌症疫苗 臨床試驗，病情出現明顯改善。這項試驗的臨床試驗研究員兼外科腫瘤 醫師伊藤文人（Fumito Ito，音譯）表示，該疫苗仍處於第一期試驗階段，目前效果還不錯，期盼未來有機會成為乳癌治療新方向。

據悉，這項新型癌症疫苗主要是透過將藥物直接注射進腫瘤內部，確保藥物能分布至整個腫瘤，啟動病人自身免疫系統攻擊癌細胞。伊藤文人接受本報專訪指出，這項療法與傳統癌症治療最大的不同，在於它並非單純使用化療或標靶藥物，而是希望「在腫瘤內部啟動免疫反應」，讓病人的免疫系統主動辨識並攻擊癌細胞。

伊藤文人解釋這項療法的核心原理，是先將名為poly-ICLC的藥物直接注射進腫瘤內部，以吸引「第一型傳統樹突細胞」（conventional type 1 dendritic cells，簡稱cDC1）聚集至腫瘤區域；接著再搭配放射治療，促使腫瘤細胞釋放抗原，同時刺激樹突細胞成熟。之後，醫療團隊還會追加兩種腫瘤內注射藥物，進一步活化人體免疫系統，提升對癌細胞的攻擊能力。

經活化後的樹突細胞會前往淋巴結，啟動T細胞反應，這些T細胞隨後進入血液循環，不僅攻擊被注射的腫瘤，也可能追蹤並攻擊身體其他部位的癌細胞。

根據伊藤文人的說法，這項第一期臨床試驗自2023年初啟動，共收治14名患者，並分為兩組進行治療。第一組七名患者僅接受腫瘤內注射治療；第二組則在注射治療基礎上，再搭配兩種新藥。目前研究已完成患者招募。他指出，第一組患者在治療後並未觀察到明顯療效；不過第二組中，六名可評估患者裡有兩人出現反應，其中一人正是這名60歲、罹患第四期三陰性乳癌的華裔婦女。

據悉，團隊也將新型癌症疫苗用在一些皮膚病患者身上，同樣也出現不錯效果。伊藤文人表示，參與這項臨床試驗的患者，必須每天回醫院接受癌症疫苗注射，同時搭配放射治療以及兩種口服藥物，共進行四個療程循環，整體治療時間約三個月。他坦言，這項治療過程對患者而言相當辛苦，因為幾乎每天都需要回診接受注射。

在完成四個循環治療後，這名患者目前體內已看不到明顯癌症跡象，但後續仍需持續接受維持性化療與追蹤觀察。

伊藤文人認為，這項療法目前仍屬早期臨床研究階段，但現階段的初步成果已讓研究團隊相當受到鼓舞。下一步，團隊預計推進至第二期臨床試驗，並將研究重點放在乳癌患者，但也不排除用在一些有明顯腫塊的皮膚癌病患身上。