國殤日長周末 南加紀念活動熱鬧登場

「洛杉磯艦隊周」將於5月22日至25日國殤日長周末期間在聖彼渚Battleship USS Iowa Museum舉行。（取自LA Fleet Week官網）

隨著國殤日（Memorial Day）長周末（23日至25日）即將到來，南加 各地舉辦紀念活動與夏季慶典。今年適逢美國建國250周年，不少活動也特別加入愛國與歷史元素，向為國捐軀的軍人致敬。

按傳統，國殤日是美國紀念陣亡軍人的重要節日，從獨立戰爭、南北戰爭到現代各場戰役，緬懷所有在軍中犧牲的軍人。

全美今年仍將舉行「全國追思時刻」（National Moment of Remembrance），呼籲民眾25日下午3時，不論身處何地，都停下手邊工作，靜默一分鐘，向軍人表達敬意。

南加多個陵園、軍事機構與觀光 景點，也安排系列紀念活動與節慶。位於聖塔安那的Fairhaven Memorial Park & Mortuary將於25日舉辦「250年的自由（250 Years of Freedom）」國殤日紀念儀式，包括軍方演講、飛行表演、現場音樂及獻花等。

知名墓園福樂紀念公園（Forest Lawn Memorial Parks）宣布，旗下六處園區，包括柯汶那山、格蘭岱、長堤、絲柏市、大教堂城及好萊塢，將同步舉辦紀念活動，包括花圈敬獻、愛國音樂演奏、退伍軍人致詞與追思典禮。

美國退伍軍人事務部將在洛杉磯、河濱等多個國家公墓舉辦官方紀念儀式，向陣亡將士獻上最高敬意。

除莊嚴的追思活動，國殤日長周末也被視為夏季開始，不少民眾會安排海邊、戶外及家庭娛樂行程，南加州今年也有多項人氣活動同步登場。

備受矚目的「洛杉磯艦隊周」22日至25日在聖彼渚的Battleship USS Iowa Museum舉行，民眾可登上現役海軍軍艦參觀，近距離了解美軍海上作戰與軍事文化。

在聖地牙哥，海洋世界將於23日至24日舉辦「感謝軍人周末」，現役軍人與退伍軍人可免費入園，園區也安排彩繪、社區攤位及軍人感謝活動，氣氛熱鬧。

喜愛美酒與美食的民眾，可前往新港灘Balboa Bay Resort參加當地美酒與美食節。活動將於22日至24日舉行，結合葡萄酒、烈酒與海岸料理，為居民提供更多國殤日度假選擇。

另外，今年適逢經典軍事電影《Top Gun》上映40周年，聖地牙哥的USS Midway Museum將於22日至23日舉辦特別紀念活動，包括在航母甲板上重現電影氛圍，預料將吸引不少影迷朝聖。