租客留下大批垃圾怎辦？專家：別急著丟 存證避免糾紛

房客搬離後留下垃圾。（房東Karen提供）

部分華人 房東苦於房客退租後，出於各種原因在出租屋內留下大堆垃圾；不僅耗時耗力，而且還要支付一大筆錢，還可能延誤下一位房客入住時間，造成額外損失。專家支招指出，為避免後續糾紛，完整存證很關鍵，房東不要急著將所有東西丟棄，依法律程序辦理。

美國房地產物業管理平台Green Residential指出，近年來，類似情況在全美各地愈來愈常見。許多房東表示，有些租客 在搬離後，不僅沒有整理房屋，甚至故意留下大量廢棄物，使房東不得不自行善後。專家提醒，遇到這種情況時，房東不能急著把所有東西直接丟棄，而是必須按照法律程序處理，否則可能引發後續糾紛。

首先，房東必須確認租客已經搬離。有時候，租客只是暫時離開，或仍打算回來取走物品。如果房客早已正式通知退租，問題相對簡單；但若租客突然失聯，房東通常需要依照州法律發出「遺棄通知」，並等待法定期限後，才能處理屋內物品。不同州對「遺棄財物」規定不同，因此房東最好先了解當地法律，以免遭指控非法丟棄財產。

開始清理前，完整存證也是相當重要的一步。專家建議，房東應詳細拍攝每個房間的照片與影片，包括垃圾堆放狀況、損壞家具、牆面汙漬以及地板破損等。這些紀錄除了能作為日後法律爭議的證據，也有助於房東向租客押金中扣除相關清潔與修繕費用。

此外，並非所有被留下的東西都只是垃圾。有些房客可能遺留重要文件、電子設備、珠寶或具有紀念價值的個人物品。部分州法律甚至要求房東暫時保管有價值物品，並通知房客領回。專家建議，若發現疑似貴重物品，房東最好以掛號信通知房客，留下正式紀錄，避免後續爭議。

至於清理方式，則取決於垃圾數量與屋況。如果只是少量垃圾，透過一般垃圾清運即可處理；但若屋內堆滿大型家具與廢棄物，許多房東會選擇租用大型垃圾斗（Dumpster），或直接聘請專業垃圾清運公司協助。部分仍可使用的家具與用品，也有人選擇捐贈慈善機構，減少浪費。

真正耗費時間與金錢的，往往是垃圾清除後的後續整理。許多留下大量雜物的房客，通常也未妥善維護房屋，因此房東還得面對地毯汙損、牆壁油漆剝落、異味殘留，以及水電設備損壞等問題。重新粉刷、深度清潔、修理設備，幾乎成為重新出租前不可避免的流程。

費用方面，房東通常可依法從押金中扣除清潔、修繕與垃圾清運成本，但多數州要求房東必須提供明細與收據，並在規定期限內退還剩餘押金。因此，完整保存照片、收據與維修紀錄，對房東而言相當重要。

Green Residential強調，預防遠比事後處理更重要。除在租約中明確列出退租清潔責任與遺留物處理規定外，房東若能定期巡查出租屋，也有機會提早發現囤積或異常情況，避免日後演變成「垃圾屋」。