僑界紛避嫌 撇清與王愛琳關係

亞凱迪亞前市長王愛琳11日被指控充當中共非法代理人。圖為其此前參選市議員的照片。（檔案圖）

亞凱迪亞 前市長王愛琳11日被指控充當中共非法代理人，此事不僅傳遍華人 社區，還引發主流媒體相繼報導。部分華人社團開始避嫌和撇清，同時也讓一些人謹慎發言和拒絕表態。

紐約時報、CNN和時代周刊等主流媒體報導王愛琳事件時，多使用其站在亞裔 名人堂（Asian Hall of Fame）看板前照片，亞裔名人堂12日就王愛琳出席名人堂活動一事發布聲明：「2023年亞凱迪亞時任市議員王愛琳出席名人堂活動，期間她曾在本機構標誌旁合影。我們必須澄清，她除曾以嘉賓身分出席過一次本機構活動外，她與名人堂無任何公開或私下關聯。」

名人堂執行長謝明錦表示，其是一個擁有163年歷史的非營利組織，承持美國價值，譴責任何替外國政府效力、或從事削弱美國愛國精神與核心原則的非法行為人士。

有華人僑團在事發前曾邀請王愛琳參加其活動並頒發賀狀，11日事發後，也要求各大華文媒體撤銷其照片和相關信息。一不具名華人僑領表示，孫耀寧事發後，僑界對王愛琳開始保持一定距離，很多活動不會邀請她。但有些活動她會主動聯繫或直接去，主辦方也不好拒絕。

華人社區一些平日敢言的公眾人物也避談王愛琳，態度是現在不管說什麼，都可能被猜忌，不管有心無心都會被誤解。