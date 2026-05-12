前男友孫耀寧服刑中 王愛琳認錯聲明：為愛誤入歧途

亞市五位市議員合影，王愛琳（右二）11日被控充當中共非法代理人。（本報資料照片／王愛琳提供）

洛杉磯 縣亞凱迪亞華裔 市長王愛琳（Eileen Wang），11日被聯邦法院指控充當中共非法代理人。當事人王愛琳透過律師聲明回應，承認該指控的嚴重性，並同意承擔責任，同時表示因為對一位不值得信任之人的信任與感情，最終將她引入歧途。

王愛琳11日下午在洛市中心聯邦地方法院首次出庭，代表律師Jason Liang表示，此次開庭僅作簡單陳述，預計將在接下來幾周正式開庭。

司法部11日公布一份針對王愛琳的單項指控起訴書，指控其於2020年至2022年12月期間的行為，涉嫌違反美國法典第18篇第951條。該法條要求，任何在美國境內代表外國政府、或受外國政府及其代理人指揮或控制行事的人士，必須事先向美國司法部長提交必要通知。

王愛琳的律師聲明指出，王愛琳承認這項指控的嚴重性，並同意承擔其過往個人錯誤的責任。根據王愛琳與政府達成的初步協議，她承認自己未遵守第951條的規定。但聲明強調，該指控以及涉及行為，僅與王愛琳個人生活有關，她曾與當時的未婚夫共同經營一個媒體平台，與她作為民選官員的行為無關。

聲明還指出，王愛琳已正式辭去亞市市長及市議員職務。

根據認罪協議，王愛琳與孫耀寧曾接受中國政府官員的指揮與控制，透過推廣親中共宣傳等方式促進中國利益。孫耀寧目前正在服刑，王愛琳與孫耀寧曾是情侶關係。

王愛琳2022年11月當選亞市議員，當年12月初正式就職。聲明指出，由於個人生活中的一些事件，包括對一位不值得信任之人的信任與感情，最終將她引入歧途，使她現在不得不離開公職。聲明表示，服務亞市，一直是王愛琳人生中最重要的榮耀之一，真心熱愛這座城市，並致力服務居民與社區，這一點從未改變。

聲明中，王愛琳對個人生活犯下的錯誤深表歉意，她希望社區給予理解與支持，未來仍將以其他方式，繼續實踐長期以來服務公眾的承諾。

針對王愛琳被控充當外國政府的非法代理人，亞市政府第一時間發表聲明稱，本案核心指控是外國政府試圖影響一位地方民選官員，本次調查針對個人行為，不涉及市府財務、人員或決策程序。亞市政府指出，市議會所有決策均由全體市議員共同作出，任何議員均無權單方面行使權力。亞市政府目前未發現任何需要重新審議、或因本次事件失效的市議會行動，市議會其他成員未接受調查，市政運作照常進行，「如有需要，市政府隨時協助聯邦當局。」

亞市副市長鄭博仁表示，對王愛琳涉及的案情並不了解，但此事確實帶來打擊，現在最重要的是保持冷靜，其他市議員繼續做好本職工作，「亞市不是一個市議員的亞市，而是所有市民的城市，不會因一人打垮，我們的城市會一如既往向前走。」

市議員高卿指出，此項指控性質嚴重，社區許多人因此不安、困擾，但其他市議員正全心履行居民賦予的職責，秉持廉潔正直的原則服務社區，推動城市各項重要工作穩步向前。

由於王愛琳已辭去市長職務，市府表示，下一次市議會，將從其他四位市議員中選出新任市長、副市長，並討論11月選舉前，如何安排王愛琳代表的第3選區事宜。