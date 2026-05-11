買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

40多年前從台灣移民美國的黃正誼，退休 前是環保署公務員。2015年退休後，他原本以為終於能輕鬆下來，卻很快發現閒不住。一次到年度房車（RV）展參觀，徹底改變他的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。

黃正誼在參觀RV展覽時，面對展場內各式大型豪華房車，他有些卻步。「體型過大的不敢碰，感覺不好駕駛，也不適合我。」最後，他將目光鎖定在一種體積小巧、可升降車頂的Truck Camper。他說：「以前從來沒有開過房車，也無探險經歷，但退休前就一直想著，退休後一定要開著房車到處走走，周遊想去的地方。」

惡劣路況 輕鬆應付

他購買的這一款全鋁製、可升降車頂的Pop Up Camper，重量僅約800磅，不僅是市場上少見的超輕量設計，也非常適合越野與偏遠地區旅行。他表示，這款房車全新價格超過3萬美元，二手價格約2萬美元，而較舊車型則約5000至1萬美元不等。

可升降式房車直接安裝在皮卡車車斗上，兼具靈活與居住功能。（圖／黃正誼提供）

這台小型房車，後來成了他野外探索尋奇的最佳夥伴。他曾駕車進入死亡谷（Death Valley），挑戰布滿礫石與坑洞的崎嶇道路，也去過位於Saline Valley Warm Springs的偏遠天然溫泉區。那裡因路況惡劣，普通轎車幾乎無法進入，但他的四輪驅動皮卡搭配800磅的升降式房車，能輕鬆應付。

他表示：「這種房車最大的優點，就是越野能力很好，風阻也小。」即使在路上開到時速70英里，依然相當穩定，油耗也不像大型房車那麼驚人。除了機動性高，這款房車另一個讓他滿意的地方，是可以停進一般住宅車庫。

對黃正誼來說，小型房車最大魅力，在於「自由」。他說：「累了就停，很多普通停車場都能休息，也不用特別找RV Park。」由於車身小巧，停車相當方便，但車頂升起後，內部空間卻十分充裕，床鋪展開，睡四個人都沒有問題。

房車安全 不怕熊襲

雖然外觀看似迷你，卻是「麻雀雖小、五臟俱全」。車內備有小型廚房、水槽、冰箱、暖氣、熱水器、自來水系統及簡易衛生設備；淋浴則採用戶外熱水系統，只要搭起塑膠浴帳，就能在野外洗個熱水澡。他還在車頂安裝300瓦太陽能板，即使長時間野外露營，冰箱也能24小時持續運作。再配上26加侖的大水箱，足夠他在沒有水電的情況下，自給自足生活近一周。

他表示：「半夜有時電量會低一點，但太陽一出來，很快又充回來。」房車雖然沒有空調，但有電扇與瓦斯暖氣系統，冬天保暖效果不錯。相比帳篷露營，他認為房車安全許多，「至少不用擔心熊跑進來。」

黃正誼（右一）同房車夥伴們聚會，組團旅行。（圖／黃正誼提供）

多年來，他駕著這台小房車跑遍美西各地，包括Alabama Hills、Lake Havasu等著名自駕與露營勝地。他說：「我開車最遠的一次，是一路從洛杉磯開到加拿大洛基山脈的班芙國家公園（Banff） 。」他補充說，先沿美國西岸北上至加拿大溫哥華，再一路往東進入加拿大內陸，抵達班芙；返程則經過鹽湖城，最後繞回加州。他還開房車去過墨西哥中部，不過他表示，擔心遇到不測，是與同伴組車隊前往。

他強調：「我最喜歡這種繞圈式旅行，不喜歡原路去、原路回。一路會看到完全不同的城市、地形和氣候，開車本身就像探險。」有一次前往大峽谷途中，他們還遇上大雪。地面積雪厚重，但車輛是四輪驅動，依然能慢慢前進。

對許多人而言，退休代表安定與休息，但對黃正誼來說，退休後的人生，才真正開始上路。「花這筆錢很值得，它完成了我退休後最想實現的夢想。」