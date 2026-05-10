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南加州長者「共享居住」普及 緩解住房危機

洛杉磯訊
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長者族群逐漸興起「共享居住」風潮，媒合年長屋主與租客的計畫日益普及，非營利組織「...
長者族群逐漸興起「共享居住」風潮，媒合年長屋主與租客的計畫日益普及，非營利組織「高齡平價生活組織」（Affordable Living for the Aging）是其中之一。目前加州已有近20個類似組織。 （取自Affordable Living for the Aging臉書）

橙縣紀事報報導，近年來南加州長者族群逐漸興起「共享居住」風潮，媒合年長屋主與租客的計畫日益普及，正逐步緩解當地住房供應短缺壓力。

報導指出，55歲退休郵政員工Darlene Hastings、52歲的屋主女兒Silvia Salazar，以及92歲的屋主Ester Salazar，三位女性共同組成室友關係。Silvia為在出差期間，讓年邁母親有人陪伴，於是在非營利組織「高齡平價生活組織」（Affordable Living for the Aging，簡稱ALA）協助下認識Hastings。如今，這樣同住安排已持續近六年。專家認為，這類共享居住模式，正逐漸成為解決地區可負擔住房危機的潛在方案之一。

近年來，「出租房間」概念也逐漸延伸至高齡族群。許多年長者因無力負擔公寓租金或輔助生活機構的高昂費用，開始選擇尋找室友共同生活。

Apartment List統計，南加州租金比全美平均高出逾60%。目前洛杉磯縣、橙縣及聖地牙哥縣的一房公寓月租普遍超過2000美元；河濱縣與聖伯納汀諾縣也需1500美元以上。人口普查數據顯示，加州65歲以上人口約達650萬人，占全州人口約16.5%。

位於西好萊塢的ALA，自1978年起便開始媒合屋主與低收入租客。該組織市場與發展經理Maureen Tuohy表示，過去兩年間，參與計畫人數成長60%。

ALA的媒合模式，是協助願意共享居住空間的屋主，與有住房需求者建立長期同住關係，彼此可能基於陪伴、分攤房租或提供日常協助而共同生活。隨著需求上升，南加州的高齡共享住房計畫也不斷擴展。專家指出，這種模式成功連結兩個族群：擁有多餘空間的年長屋主，以及急需可負擔住房的租客。

根據「全美共享住房資源中心」數據，目前加州已有近20個類似組織，全美則至少有50個相關機構，顯示這種居住模式正逐漸從小眾方案，走向更普及的選擇。

將閒置房間轉化為低於市場價格的住房選項，也為正在尋找可負擔租屋的長者與一般租客提供更多可能性。根據房地產公司Redfin在2026年研究，全美高齡者平均在同一住宅居住約12年，但在涵蓋橙縣與部分內陸帝國的洛杉磯都會區，平均居住時間更接近20年。

專家強調，共享住房能否成功，關鍵是「適切配對」。因此相關組織通常要求雙方填寫問卷、接受線上與面談訪談，並簽署「合作備忘錄」，作為一種非正式但具約束力的居住協議，以便在配對不順時，仍保留調整空間。

加州 橙縣 租金

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