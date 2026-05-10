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華人收政府來信 AI變「神探」秒破騙局

記者楊青／鑽石吧報導
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詐騙集團偽造的「政府通知信」，AI一秒破局，其中「電匯」是最大警訊。（邱女士提供...
詐騙集團偽造的「政府通知信」，AI一秒破局，其中「電匯」是最大警訊。（邱女士提供）

鑽石吧一華人地產開發商，最近差點因一封看似「百分之百合理」的政府通知信，損失數千美元。不過，讓她更感意外的是，最後幫忙識破騙局的，竟然是ChatGPT。AI秒成「神探」。

鑽石吧華人地產開發商邱女士表示，她近年在阿提夏市（Artesia）一處公寓旁購入一塊三角形土地，準備開發三棟新住宅及兩個附屬住宅單元（ADU）。ADU不需公聽程序，但三棟新住宅需經過市府審查與公開聽證。

她表示，今年4月，該開發案舉行公聽會，獲市規畫委員會一致通過。三周後，她收到附近鐵路管理部門通知，要求參加另一場公聽會。4月21日，她再次出席會議，建案同樣獲全票支持，「那時真的覺得，整個案子已塵埃落定，大家都很開心」。

然而，真正的驚險卻在後面。公聽會結束後一周多，邱女士的電子郵箱收到另一封信件，署名「阿提夏市計畫委員會」。內容看起來相當正式，表達開發案順利通過多部門審查，接下來需繳交約3850多美元的四項行政及建築相關手續費，完成付款後即可正式動工。

「不論程序、時間點，甚至金額大小，看起來都非常合理，」邱女士說，她當下通知會計準備付款，同時也將郵件轉給建築師，提醒對方不要重複繳費。

但因信件內容頗長，為節省時間，她順手把整封郵件貼進ChatGPT，希望AI幫忙整理出重點。「沒想到AI第一句話竟是：『先不要付款，我先幫你判斷這封信是真是假』」。邱女士說，她當時還以為AI又在「胡思亂想」，沒想到接下來列出的分析，卻讓她當場背脊發涼。

電匯付款 是重大警訊

AI首先指出，對方要求以wire transfer（電匯）付款，本身就是重大警訊。近年美國多地已出現類似詐騙案例，詐騙者假冒市政府規劃委員會、地目管理部門等單位，聲稱開發案已核准，但要求申請人先支付「申請通過行政費（Application Approval Fee）」。

AI甚至比對公開資訊指出，威斯康辛州Stevens Point市政府今年3月曾發布警告，內容與邱女士收到的郵件幾乎如出一轍；肯塔基州Louisville Metro政府今年4月也提醒，政府部門不會透過電子郵件要求民眾使用wire transfer付款。

第二個破綻是付款方式

AI指出，阿提夏市府目前建築與規畫相關費用，多半透過官方線上portal系統處理，而非私下電匯。若真有費用，正常程序應是登入官方系統付款，而不是依照Email中的帳戶匯款。

第三個漏洞是信件語氣過於「像AI生成」

整封信看似專業，卻滿是空泛的行政術語，沒有正式的發票（Invoice）編號、官方付款連結、市府抬頭、公務員聯絡電話等關鍵資訊。

最離譜的是第四個漏洞：署名「張冠李戴」

AI發現，信件署名的Victor Manalo，其實是洛杉磯縣心理健康委員會（Behavioral Health Commission）主席，根本不是阿提夏市規畫部門職員，也與該開發案毫無關聯。

看到AI詳細分析後，邱女士立刻聯絡建築師，建築師也感覺不對勁，隨即致電阿提夏市府規畫部門確認。結果證實，市府根本沒有寄出這封信，也從未要求繳交這筆費用。

「我做房地產開發幾十年，平常對詐騙已經很小心，」邱女士感嘆說：「但這次真的太逼真。因為我自己全程參加公聽會，也知道案子確實剛通過，所以對方抓的時間點完全合理，很容易讓人降低戒心。」

她的建築師也指出，由於開發案相關資料屬公開資訊，包括地址、申請人姓名、案件進度等，都能在政府網站查到，因此很容易遭有心人士利用。

邱女士坦言，這次最讓她震驚的，不只是詐騙集團已經開始利用政府公開資料「精準下手」，AI更在無意間成了「神隊友」。她說，以前總覺得AI只是聊天工具，沒想到這次真的像偵探一樣，幫忙把整個騙局拆穿。她笑說，如果沒有多問AI一句，錢可能真的就匯出去了。

詐騙集團僞造的「政府通知信」，AI一秒破局。（邱女士提供）
詐騙集團僞造的「政府通知信」，AI一秒破局。（邱女士提供）

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