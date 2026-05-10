我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

航空公司責任大 寧可錯攔也不錯放

記者子為╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
顧彬彬表示，「登機口被攔」的情況，在南美及東歐地區並不罕見。即使旅客實際符合入境...
顧彬彬表示，「登機口被攔」的情況，在南美及東歐地區並不罕見。即使旅客實際符合入境規定，仍可能因現場人員判斷或溝通問題而受阻。（受訪者提供）

南加州一名華人旅客持綠卡在南美轉機時遭拒登機的經歷，反映出跨國航班中常見的證件查驗落差。資深旅遊業者顧彬彬指出，這並非個案，而是境外旅遊中相當典型的「跨國值機」問題，涉及政策執行與資訊不對等。

顧彬彬表示，從政策層面來看，該名旅客其實完全合規。以秘魯為例，根據其外交部規定，持中國護照且擁有美國、加拿大、英國、澳洲或申根國家有效簽證或長期居留證（如綠卡），而且證件有效期在六個月以上者，可免簽入境旅遊，最長可停留180天。

然而，在實務操作中，問題往往出現在登機前的查驗環節。顧彬彬指出，許多地勤人員，特別是在第三國機場，未必熟悉針對中國護照的「有條件免簽」條款。「他們在系統裡看到中國護照，第一反應往往是需要簽證，」若未進一步查詢國際航空運輸協會（IATA）提供的即時資料庫，或是系統更新不及時，就可能出現誤判。

顧彬彬說明，航空公司在國際航班中承擔高度責任。一旦讓證件不符合規定的旅客登機，抵達目的地後若遭拒絕入境，航空公司不僅可能面臨罰款，還須負責將旅客送回。因此，多數地勤在面對不確定情況時，會採取較保守做法，「寧可錯攔，也不要錯放。」

此外，證件本身也可能成為變數。顧彬彬指出，美國綠卡歷經多次改版，一些南美偏遠航線的地勤人員甚至未必見過最新版證件，可能因此對其真實性產生疑慮。

顧彬彬指出，這類 「登機口被攔」的情況，在南美及東歐地區並不罕見，即使旅客實際符合入境規定，仍可能因現場人員判斷或溝通問題而受阻。

針對如何降低風險，他建議，旅客出行前應主動準備相關官方文件。例如，可從秘魯駐美領事館或外交部網站下載並列印「中國護照持美國綠卡可免簽入境」的英文或西班牙文說明；同時，也可透過IATA相關平台查詢Timatic資料庫中的入境規定，並截圖保存，以便在現場出示。

他還特別提醒，南美部分國家在入境或轉機時，可能會隨機查驗黃熱病疫苗證明（俗稱「小黃本」）。例如從智利前往秘魯、巴西等地時，就有機會被要求出示相關證明。若未攜帶，即使簽證或證件無誤，也可能被拒絕登機或延誤行程。

顧彬彬強調，對於持中國護照加上美國綠卡的旅客而言，「隨身攜帶一份當地語言的免簽政策文件」，往往是應對突發狀況最有效的方式。

綠卡 簽證 護照

上一則

南加大專雙親節 親恩故事動人心

下一則

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

延伸閱讀

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程
生活／非自願降艙 有權要求現金退款

生活／非自願降艙 有權要求現金退款
離譜…護照放進安檢籃竟消失？這樣做才安全

離譜…護照放進安檢籃竟消失？這樣做才安全
機票新玩法曝光 里程多重訂位成避險神器 航空公司要封殺

機票新玩法曝光 里程多重訂位成避險神器 航空公司要封殺
生活／搭飛機遭遇降等 該如何求償？

生活／搭飛機遭遇降等 該如何求償？
搭機不付費預選座位 易坐到爛區？揭祕航空公司真相

搭機不付費預選座位 易坐到爛區？揭祕航空公司真相

熱門新聞

「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
單親媽帶娃搬到德州，幾年後重回南加，更喜歡加州的自然環境和氣候。（記者邵敏／攝影）

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

2026-05-05 22:29
南加租房市場景氣程度呈下降趨勢，不少華人房東發現，即便調降租金，仍難找到符合條件的房客。（記者啟鉻／攝影）

房東難為 降租金找不到房客還可能被告 有人寧願閒置

2026-05-04 02:20
Siri人工智慧功能涉誤導消費者，Apple面臨巨額賠償。（記者張宏╱攝影）

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

2026-05-06 18:42
好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06
(左起)蒂娜與沃倫夫婦，和他們的女兒蘇菲在ADU旁邊合影。蘇菲曾在這個小屋裡住了兩年，現在蘇菲的妹妹露比住在裡面 (洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

2026-04-30 13:11

超人氣

更多 >
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認
福州到紐約 86歲母的跨洋人生

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事

日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程