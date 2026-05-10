航空公司責任大 寧可錯攔也不錯放

顧彬彬表示，「登機口被攔」的情況，在南美及東歐地區並不罕見。即使旅客實際符合入境規定，仍可能因現場人員判斷或溝通問題而受阻。（受訪者提供）

南加州一名華人旅客持綠卡 在南美轉機時遭拒登機的經歷，反映出跨國航班中常見的證件查驗落差。資深旅遊業者顧彬彬指出，這並非個案，而是境外旅遊中相當典型的「跨國值機」問題，涉及政策執行與資訊不對等。

顧彬彬表示，從政策層面來看，該名旅客其實完全合規。以秘魯為例，根據其外交部規定，持中國護照 且擁有美國、加拿大、英國、澳洲或申根國家有效簽證 或長期居留證（如綠卡），而且證件有效期在六個月以上者，可免簽入境旅遊，最長可停留180天。

然而，在實務操作中，問題往往出現在登機前的查驗環節。顧彬彬指出，許多地勤人員，特別是在第三國機場，未必熟悉針對中國護照的「有條件免簽」條款。「他們在系統裡看到中國護照，第一反應往往是需要簽證，」若未進一步查詢國際航空運輸協會（IATA）提供的即時資料庫，或是系統更新不及時，就可能出現誤判。

顧彬彬說明，航空公司在國際航班中承擔高度責任。一旦讓證件不符合規定的旅客登機，抵達目的地後若遭拒絕入境，航空公司不僅可能面臨罰款，還須負責將旅客送回。因此，多數地勤在面對不確定情況時，會採取較保守做法，「寧可錯攔，也不要錯放。」

此外，證件本身也可能成為變數。顧彬彬指出，美國綠卡歷經多次改版，一些南美偏遠航線的地勤人員甚至未必見過最新版證件，可能因此對其真實性產生疑慮。

顧彬彬指出，這類 「登機口被攔」的情況，在南美及東歐地區並不罕見，即使旅客實際符合入境規定，仍可能因現場人員判斷或溝通問題而受阻。

針對如何降低風險，他建議，旅客出行前應主動準備相關官方文件。例如，可從秘魯駐美領事館或外交部網站下載並列印「中國護照持美國綠卡可免簽入境」的英文或西班牙文說明；同時，也可透過IATA相關平台查詢Timatic資料庫中的入境規定，並截圖保存，以便在現場出示。

他還特別提醒，南美部分國家在入境或轉機時，可能會隨機查驗黃熱病疫苗證明（俗稱「小黃本」）。例如從智利前往秘魯、巴西等地時，就有機會被要求出示相關證明。若未攜帶，即使簽證或證件無誤，也可能被拒絕登機或延誤行程。

顧彬彬強調，對於持中國護照加上美國綠卡的旅客而言，「隨身攜帶一份當地語言的免簽政策文件」，往往是應對突發狀況最有效的方式。