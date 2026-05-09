台女自創護膚品牌 全用台灣原料

26歲的台灣移民二代胡百玫創辦護膚品牌「yahu beauty」。（胡百玫提供）

在韓國護膚品、彩妝席捲全球的當下，南加州 台灣移民 二代胡百玫立志將台灣原料護膚品帶進美國市場。今年僅26歲的她，開創護膚品牌「yahu beauty」，主要原料全部來自台灣。

胡百玫介紹，她從小生活在南加州橙縣，受當地韓國文化薰陶，13、14歲就開始接觸到韓國、日本 等亞洲護膚、化妝品，並對此產生濃厚興趣。2023到2024年間，胡百玫被當時的公司解僱，剛好給了她創業護膚品牌的機會。她揣著4萬多美元的儲蓄，在父母、朋友支持下，在南加州開啟了自己的公司「yahu beauty」。

她說，剛開始父母有些擔憂，因為創業有很大風險，不一定會成功。但了解到這是胡百玫的興趣和熱情所在，決定支持她的選擇。胡百玫說，父母支持她購買飛機票、在南加州和台灣的住宿等。胡百玫的父母是台灣移民，來美留學後在這裡定居。

雖然在美國出生，胡百玫卻對台灣有濃厚感情。她說，每年都要回台灣三至四次，待數月之久。這次為了在台灣尋找純天然的護膚品原材料，更是跑遍各大農場。胡百玫的護膚品中，包括產自台灣的阿里山烏龍茶，可以抗氧化；薏米可以幫助鎮靜、修復皮膚；紫蘇籽油可以平滑肌膚，幫助建立肌膚屏障等。「yahu beauty」目前已上線兩種產品，分別是保濕噴霧和面霜。

胡百玫說，台灣有很好的原材料，但依此發展成大型護膚品牌的屈指可數。她希望未來可以將台灣原料的護膚品帶到國際，「使用台灣生產的原料，也是增大台灣在護膚品市場的可見性」。目前該產品得到TikTok數位網紅的推薦，獲得不錯反響。

值得一提的是，為保證胡百玫對包裝、生產過程中的高要求，她選擇在日本生產，再進口至美國。

26歲獨自一人開創護膚品牌，需要很大的勇氣，也常常被業界前輩質疑。胡百玫說，在業內建立人脈關係的聚會上，常被製造商、業界大佬質疑「太年輕，沒經驗。」她說，「一開始真的很難與供貨商和製造商建立起關係。」在洛杉磯舉辦的一次博覽會上，當她在攤位前試圖詢問一名年長男子是否需要幫助時，卻遭對方冷眼，「就因為我年輕，還是個女孩。」還有一次她試圖與一名中國製造商交談，對方卻問，「你是網紅嗎？」她說不是，對方很驚訝，「那你在這裡做什麼？」

展望未來，胡百玫希望可以謹慎擴大市場，並實現線下出售，甚至開自己的產品專賣店。