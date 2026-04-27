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多類樹種受保護 砍修觸法小心受罰

記者楊青／洛杉磯報導
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許多華人認為，「修樹如剪頭髮，自己來也行」。不過樹木美容和移除業者提醒，加州對一些保護樹種的修剪、砍伐和移除，均有相當嚴格規定，輕則警告或要求重新補種新樹，重則罰款上千甚至上萬美元。

Moneywise報導， 丹尼斯（Paul Dennes）的家人在舊金山擁有一處房產已經超過30年，丹尼斯正努力幫房子保險，保險經紀人在電子郵件中告訴丹尼斯他需要修剪家裡周邊的樹木才能符合資格。丹尼斯決定自己動手，修剪了家裡外面的5棵樹，包括一些他認為會碰到房子和電線的樹枝。結果他在去年聖誕節前陸續收到舊金山公共工程局多張罰單，總金額為5萬元，理由是那些樹位公共道路範圍，屬於市府管轄；且丹尼斯修剪規模太大，樹必須整顆移除。

南加經營樹木修剪與移除業務超過20年的業者Eve Reyes表示，除修剪不當，可能破壞樹木結構平衡，帶來安全隱患外。更值得注意的，誤砍或移除受保護樹種，還可能面臨高額罰款。

在加州，不少樹種受法律保護，屋主即使在自家土地上，也不能隨意砍伐或大幅修剪。Reyes表示，加州常見受保護樹種，包括加州橡樹（Coast Live Oak / Valley Oak，所有城市和地區的保護樹種）、梧桐類（Sycamore）樹木、胡桃樹（Walnut Tree，部分地區列為重點保護對象）、桉樹（Eucalyptus，雖非所有城市保護，但部分地區有限制）、被列入「歷史遺跡」或「標誌樹」（Heritage Trees），則依樹齡、尺寸或歷史價值，被列入保護。

Reyes介紹，除加州環保部門規定外，各城市規定也不同，差異很大。例如橙縣爾灣和托斯汀（Tustin）等城市的法規較嚴格，移除一定尺寸以上樹木（樹幹直徑）通常需申請許可；有些城市連「重度修剪」也需審批。違規罰款從數百到數千美元不等，可能被要求補種多棵樹木，嚴重者也可能涉刑事責任。因此請專業團隊幫忙把關和過濾非常重要。

他說，專業砍樹公司通常會協助確認樹種與法規，避免誤觸法律。建議民眾在給樹木動手術之前，先向城市查詢或諮詢專業人士，以免省小錢，花大錢。

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