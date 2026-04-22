我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰

加州家庭帳面上富有 但可支配收入比全美平均低

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究報告指出，加州家庭帳面上富有，但平均可支配收入比全美平均低了35%。（取自P...
研究報告指出，加州家庭帳面上富有，但平均可支配收入比全美平均低了35%。（取自Pexels）

儘管州長紐森（Gavin Newsom）聲稱加州去年國內生產毛額（GDP）創下4兆2500億美元新紀錄，但加州實際的民生經濟狀況已敲起警鐘。

加州郵報（California Post）報導，根據太平洋研究院（Pacific Research Institute）的數據，加州家庭的平均可支配收入比全美平均低約35%。

政治策略家佛萊舒曼（Jon Fleischman）說：「加州從帳面上看或許很富裕，但對當地許多家庭而言並非如此。」

報告指出，房價仍是加州家庭的沉重負擔，他們每年可能需要支付超過全美平均兩倍的費用，才負擔起擁有一棟中等價位房屋。

報告也指出，另外兩個影響居民經濟負擔能力的因素是能源成本和稅負。

數據顯示，加州家庭的平均公用事業服務費為每月686美元，全美平均只有610美元，而且低收入家庭的帳單費用實際上可能比沿海富裕家庭更高。另一方面，企業在加州支付的電力成本可能比在其他州高出一倍，這使得當地日常用品成本被進一步被推高。

在稅金方面，儘管加州居民的收入中位數比全國平均高出20%，但繳交的稅金將此優勢縮減至僅剩17%。

報告還警告，加州亮眼的GDP數字背後隱藏著糟糕的就業市場。自新冠疫情爆發以來，加州在全國經濟中所占的份額就呈下降趨勢，從14.5%降至13.8%。

報告顯示，自2020年以來，加州非農業就業成長率不到全國平均的一半，私人企業就業成長率也顯著落後於全國平均，就業人數甚至出現減少，除了醫療保健行業。

雖然加州的科技和人工智慧領域在美國仍居主導地位，但優勢已不如以往。2024年，加州科技職位減少了3.4%，降幅為美國最大。

報告認為，造成加州經濟問題的罪魁禍首是政府的政策制定，立法者必須解決稅負過重和經商成本過高的問題。

報告寫道：「加州多年來經濟競爭力不足，造成的結果如今已大到不容忽視，展現在企業和家庭明顯外流的現況上。」

世報陪您半世紀

加州 低收入 紐森

上一則

聯邦削減醫療補助 83家醫院面臨關閉、縮減服務風險

下一則

加州薪資高 為何實質購買力僅排全美第13名？

延伸閱讀

小摩CEO提800億元計畫 企圖挽救加州美國夢

小摩CEO提800億元計畫 企圖挽救加州美國夢
小費給不到兩成 加州人最小氣

小費給不到兩成 加州人最小氣

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
加州油價失控 民眾一個月多掏近10億

加州油價失控 民眾一個月多掏近10億
加州研究：時薪20元 產業負面效應顯現

加州研究：時薪20元 產業負面效應顯現
高油價衝擊 矽谷家庭收入少11億、流失2600個工作職位

高油價衝擊 矽谷家庭收入少11億、流失2600個工作職位

熱門新聞

專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。（美聯社）

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

2026-04-20 16:24
在加州主要城市，租房普遍比買房便宜，每月成本差距從1000美元到超過2400美元不等。(路透)

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

2026-04-20 14:11
設計師Alejandro Núñez Vicente（下）與事業伴侶Clara Service Soto（上）在德國漢堡國際航空內裝博覽會展示雙層飛機座椅概念「Chaise Longue」最新全尺寸實體模型。（取自Chaise Longue）

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

2026-04-15 23:21
理財專家表示，只要調整購物方式與生活習慣，退休族能在日常採買中省下一筆可觀費用。（記者劉子為/攝影）

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

2026-04-18 19:33
台灣品牌餅乾進駐好市多，受華人熱捧。（記者王若然／攝影）

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

2026-04-20 22:04
隨著科技導入酒店管理系統，部分中高端酒店在客房迷你吧中安裝智慧感應付費設備。這項原本標榜便利與效率的服務，卻在實際使用中引發不少旅客困惑與爭議。（受訪者提供）

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

2026-04-19 22:05

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可