墨西哥蒂華納買藥植牙整形全包 華人分享一日遊經驗

蒂華納街頭美食Taco每個2至3美元。（受訪者提供）

毗鄰南加州的墨西哥邊境城市蒂華納（Tijuana），近年成為不少美國民眾跨境旅遊消費與就醫的選擇。南加華人 最近前往蒂華納一日遊，分享見聞指出，當地整體消費相對低廉，食物有特色且價格親民，加上醫療與藥品門檻較低，吸引人們專程前往。

（視頻來源：受訪者提供／記者邵敏後製）

洛杉磯 居民張女士去蒂華納旅遊，讓她印象最深刻的是當地街頭美食，其中以墨西哥傳統小吃Taco最具代表。「一個Taco大約48披索（Peso，墨西哥貨幣 ，另譯比索），換算約2至3美元，很大個，加料也多，非常好吃。」她提到，部分店家僅收現金，遊客需提前準備。找零多以披索為主，若使用美元付款，可能拿回大量當地貨幣。

相比之下，蒂華納的海鮮餐廳價格不算便宜。張女士指出，夫妻倆點兩道菜，花費超過70美元，「比一些美國海鮮餐廳還貴」。此外，餐廳提供的飲用水多為瓶裝水，需額外付費，與美國餐廳免費提供冰水的習慣不同。張女士也觀察到當地小費支付，「商家不會直接標示小費18%或20%，而是詢問顧客願意給多少。」

交通方面，張女士建議優先選擇Uber出行。「過海關後會看到很多出租車，但直接用Uber比較安心，不會亂收費。」她表示，當地Uber價格約為美國三分之二甚至更低，每段行程通常只需幾美元，方便又實惠。不過，網路通訊成為此行一大困擾。張女士指出，T-Mobile手機在過境後網速明顯下降，甚至影響Uber付款功能，「坐車無法付錢，沒有網絡很不方便」。為解決問題，她臨時購買漫遊服務，一天花費約六美元，才恢復正常使用。

張女士認為，蒂華納景點相對有限，「真正可玩的地方不多，主要就是吃東西、參觀博物館，或者去海邊。」值得一提的是，醫療與藥品是蒂華納吸引美國人的另一大原因，部分藥品無需處方即可購買，「很多人專門去買消炎藥等常用藥，但是否可以攜帶藥品回美，需諮詢相關部門。」此外，醫美與牙科服務價格遠低於美國，吸引大量沒有醫療保險或希望節省開支的美國人前往，「像植牙、整容整形等手術，價格便宜。」

張女士當天返程途中，曾遇到從舊金山飛來的旅客，專程到蒂華納做美容手術。「有一名女子三個月前做隆鼻手術，這次回去複診。」她還指出，若持醫療證明，患者可使用醫療通行證（Medical Pass）快速通關，無需像普通旅客一樣長時間排隊。不過曾有報導建議，人們前往墨西哥做整容手術，應尋找正規醫療機構就醫，價格低廉恐有醫療風險，需謹慎為之。

談及回美入境，張女士形容「人非常多」。她表示，當天步行排隊的人數達數百，隊伍前進速度非常慢。期間有人提供付費快速通關服務，每人10美元至20美元不等，透過巴士接送至關口。「我們最後選擇付費，大約等了40分鐘到達海關門口。」

花費幾美元就可以享受墨西哥當地美食。（受訪者提供）

墨西哥傳統小吃Taco好吃大個，加料很多。（受訪者提供）