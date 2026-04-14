我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普封鎖荷莫茲最快10天見效 分析：伊朗痛處非石油出口

亞馬遜要買下這家衛星公司？加速布局對決馬斯克的星鏈

冬奧冰后劉美賢 滑進葛萊美獎華裔得主MV

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔冰島爵士女伶林冰（Laufey Lín Bing Jónsdóttir）新歌...
華裔冰島爵士女伶林冰（Laufey Lín Bing Jónsdóttir）新歌「Madwoman」MV中，以60年代風格泳池派對為主題，集結多位亞裔名人同框，包括劉美賢，陣容豪華。（林冰官網https://www.laufeymusic.com/）

冬奧花式滑冰金牌劉美賢（Alysa Liu）是不是改行了？她以六十年代復古造型，出現在華裔葛萊美獎（Grammy）得主林冰的最新音樂影音（MV）專輯中。

滾石雜誌（Rolling Stone）報導，兩度榮獲葛萊美獎「最佳傳統流行演唱專輯」（Best Traditional Pop Vocal Album）得主，華裔冰島爵士女伶林冰（Laufey Lín Bing Jónsdóttir），為其今年獲獎專輯「A Matter of Time」豪華版打造新歌「Madwoman」MV，以60年代風格泳池派對為主題，多位亞裔名人同框，陣容豪華。

與這位「Z世代爵士偶像」一同出演者，包括冬奧花式滑冰金牌得主劉美賢、「烈愛對決」（Heated Rivalry）演員威廉斯（Hudson Williams）、「我變美的那個夏天」（The Summer I Turned Pretty）中歐混血女星董蘿拉（Lola Tung），及國際女團Katseye成員斯奇恩迪爾（Megan Skiendiel）等。該MV由華裔導演傅華倫（Warren Fu）執導，製作團隊包括越裔攝影指導Andrew Truong與美術設計黃伊娃琳（Evaline Wu Huang，譯音）等。

林冰在聲明中表示，「在我成長過程中，我感到音樂與媒體中缺乏像我這樣膚色的代表人物，透過『Madwoman』這支MV，我希望能成為那樣的代表。」她並形容這部作品「簡直就是我夢想中的MV，也正是小時候的我最希望看到的樣子。」

這支MV近期於加州拍攝完成，上線時間距離林冰在2026科切拉音樂節（Coachella）演出僅數小時，她也將於18日那個周末再度登上該音樂節舞台。之後將展開亞洲巡演，包括香港、東京、首爾等城市。「Madwoman」收錄於「A Matter of Time」豪華版「A Matter of Time： The Final Hour」四首全新單曲之一。

華裔 劉美賢 亞裔

上一則

錯看一字 夫婦買房被詐幾十萬美元

下一則

好市多Lee's Coffee越南冰咖啡 華人驚艷

延伸閱讀

跟著周杰倫MV環遊世界「鄉間的路」昆凌帥叔叔露面

跟著周杰倫MV環遊世界「鄉間的路」昆凌帥叔叔露面
小賈斯汀科切拉封神 突播「Baby」掀回憶 19年來首次壓軸

小賈斯汀科切拉封神 突播「Baby」掀回憶 19年來首次壓軸
周湯豪自爆曾和「麥可傑克森」同台 8歲時夢幻合體演出

周湯豪自爆曾和「麥可傑克森」同台 8歲時夢幻合體演出
科切拉音樂節明登場 估吸引不少華人朝聖

科切拉音樂節明登場 估吸引不少華人朝聖
周杰倫新歌「愛琴海」 差點取名「希臘拖鞋」

周杰倫新歌「愛琴海」 差點取名「希臘拖鞋」
封面故事／音樂篇／21世紀最佳專輯 滾石的告解與翻案

封面故事／音樂篇／21世紀最佳專輯 滾石的告解與翻案

熱門新聞

好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

2026-04-12 17:07
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

2026-04-13 02:20
根據餐飲科技公司Popmenu最新發布的調查，近80%的消費者認為當前的小費文化已經變得過於誇張，且有44%的人表示，自己給的小費比去年減少。（示意圖取自unsplash）

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

2026-04-09 02:20
洛杉磯加大在「美國新聞與世界報導」2026年全美最佳公立大學」中排名第二。（洛杉磯加大官網）

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

2026-04-08 22:42
美華銀行公會理事長何興華強調，隨著數位詐騙手法多樣化，客戶應提高警惕，定期檢查帳單並及時報告異常，以確保財產安全。（記者張庭瑜／攝影）

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

2026-04-09 20:02

超人氣

更多 >
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費
凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了
好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」