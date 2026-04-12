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華人購買健康保險 為何需多支付4個月保費？

記者邵敏／洛杉磯報導
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華興保險Vivian Huang指出，多名客人報告加州全保系統最近出現異常狀況。...
華興保險Vivian Huang指出，多名客人報告加州全保系統最近出現異常狀況。（記者邵敏／攝影）

最近，南加一些華人發現自己購買的加州全保（Covered California）保費出現異常，雖然金額浮動不大，僅在幾元至幾十元之間，但這種變化實屬少見；還有華人在健保非開放期也能自行購買保險，結果保費追溯至年初，需額外多支付幾個月的費用。專家指出，原因在於加州全保系統出錯，相關部門正積極更改。

華人張先生今年1月取消加州全保，但4月初登錄帳號時，他意外發現還可以選擇購買健康計畫。按照規定，今年加州全保開放期自2025年11月1日起，至2026年1月31日截止，過了開放期，除非符合特殊原因才可購買保險。張先生雖心生疑惑，但這段時間他正好需要健康保險，於是趕緊購買，預計生效時間5月1日。

購買保險的第二天，張先生想要把銅計畫（Bronze Plan）換成銀計畫（Silver Plan），但他登陸帳號後發現，前一天購買的銅計畫，竟在今年1月1日就已經生效，也就是說他需支付1月開始至今為期四個月的保費。張先生撥打加州全保客服電話，對方讓他聯繫他的保險經紀。同時，張先生被告知早在去年11月，保險經紀就已幫他選購銅計畫。張先生與華興保險曾有過合作關係。

「當事人非常生氣，質問我們保險經紀。」華興保險個人健保副經理Vivian Huang敘述這起案件，「客人說，我們為什麼沒有得到他的同意，就幫他選購健康計畫。」經核查，Vivian發現張先生的健保並未實際生效過，保險經紀也從未幫他買過任何計畫，原因在於加州全保系統發生錯誤，「系統錯誤地將這個案子生效期，追溯至今年1月，案件目前正在處理中。」

Vivian指出，最近一段時間，多名客人報告加州全保出現異常狀況。一名華人3月報稅後，發現今年收入比年初購買健保時預估收入高，希望調整收入。正常情況下，3月報告收入變化，4月1日才會體現新收入計算的保費，但結果顯示，新保費追溯至1月1日，也就是說當事人需補繳前面幾個月少交的保費。

「雖然明年報稅時，保費會根據實際收入多退少補，總金額沒什麼影響，但這種情況很少見，與我們平時操作結果不一樣。」Vivian表示，加州全保已與華興保險溝通，確認系統出現小問題，導致一些人的保費異常，也致使部分人的註冊時間出現錯誤。「很多人的保費，可能出現一、兩美元浮動，最多幾十元差異，加州全保已給客人寄信解釋。」

Vivian提醒，民眾如果最近發現加州全保出現異常狀況，不必驚慌，可聯繫保險經紀報告具體情況，「我們會積極幫助客人，更正因系統產生的錯誤。」

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