蓋洛普調查／就業市場指標 跌至3年新低

蓋洛普調查指出，勞工對當前生活狀況與未來前景的評價，已降至自2009年開始追蹤以來的最低點。（示意圖，取自unsplash）

根據KTLA 5電視台及多個媒體的報導，美國人對就業市場的看法正變得愈發悲觀。最新的蓋洛普（Gallup）數據顯示，截至2025年底，美國勞工的個人與職場環境，在多項重要指標上均惡化至過去3年以來的最低點。

這也是蓋洛普開始追蹤美國勞工生活評估以來，首次出現「感到掙扎」的員工比率（49%）高於「狀況良好、蓬勃發展」的員工比率（46%），與2022年及2023年多數員工被歸類為「蓬勃發展」的情況形成明顯反轉。

同時，美國員工的工作投入度也下降至過去10年來的最低紀錄，目前僅有31%的員工屬於高度投入狀態。

根據蓋洛普（Gallup）於去年底進行的一項季度調查，僅有28%的受訪者認為現在是找到理想工作的「好時機」，而高達72%的人則認為時機不佳。這與幾年前形成強烈對比。在2022年年中，曾有多達70%的受訪者認為當時是求職的好時機。

美國民眾的悲觀情緒升溫相當迅速。就在2024年底，仍有接近一半的勞工認為求職時機良好。而此次調查是在2025年最後3個月進行，時間點早於伊朗戰爭爆發；該衝突已推升油氣價格，並可能拖累經濟，因為民眾將更多支出用於加油，不得不減少其他消費。

對就業前景的悲觀情緒在大學學歷族群中尤為明顯。這種轉變可能與過去兩年白領職位招聘異常疲弱有關，特別是在軟體、客服與廣告等領域。

調查也顯示，不同教育程度之間出現明顯分歧：僅有19%擁有大學學歷的勞工認為現在是找到理想工作的好時機；相較之下，沒有大學學歷的勞工中，有35%持較為樂觀的看法。另一項針對全體美國成年人的蓋洛普調查發現，大學畢業生對就業市場的樂觀程度，已降至自2013年以來的最低點。

同時，在這項調查中，擁有與未擁有大學學歷的美國人之間，對就業市場看法的差距也擴大至自2001年蓋洛普開始進行相關調查以來的最大幅度。

僅有約2成的18至34歲勞工認為現在是找工作的好時機；相比之下，65歲以上勞工中，約有4成持相同看法。

蓋洛普的調查結果也呼應經濟學家所稱的「低招聘、低裁員」就業市場現象：企業普遍傾向留住現有員工，裁員規模維持在相對低點。因此，年長勞工的工作穩定性較高；但同時，招聘速度放緩，使年輕勞工更難進入職場或找到穩定工作。

調查也發現，年輕勞工比年長勞工更積極尋找新工作或關注就業機會。多數Z世代與千禧世代勞工表示，至少會留意新的工作機會；而約四分之三的嬰兒潮世代則表示完全沒有在找工作。

本次蓋洛普調查於2025年10月30日至11月13日進行，對象為2萬2368名在美國全職與兼職工作的成年人，樣本來自其機率抽樣面板，整體抽樣誤差為正負1個百分點。