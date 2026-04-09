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小費給不到兩成 加州人最小氣

編譯組／綜合報導
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加州和華盛頓州的富人有陸續外遷趨勢，而兩州的餐廳小費平均所得，位居全美最低水平之...
加州和華盛頓州的富人有陸續外遷趨勢，而兩州的餐廳小費平均所得，位居全美最低水平之列。（餐廳結帳示意圖，Unsplash /Leonardo Cirimbelli ）

根據美國餐飲業管理平台Toast的一份報告顯示，加州和華盛頓州的居民在全方位服務的餐廳（full-service restaurants）給予的平均小費，比全國平均小費的19.2%，低近2%。但同時，加州的州所得稅邊際稅率位居全美最高之列；華盛頓州最近對年收入超過100萬美元的部分，則徵收9.9%的所得稅。

媒體「獨立期刊評論」（Independent Journal Review，IJR）報導上述Toast的報告內容及媒體Axios的數據指出，在2025年第四季度，加州全方位服務餐廳所得的平均小費，在全美排名墊底，僅17.2%，華盛頓州緊隨其後，為17.6%，也是最低水平之列，而全國則是19.2%。

至於排行全美之首的，於2025年第四季度是德拉瓦州，其全方位服務餐廳所得的小費水平達21.8%。快餐店的小費平均水平在全國沒有改變，為15.8%。

加州的最高所得稅率超過13%，加上其他許多稅費，包括城市稅，使得實際稅率更高。「紐約郵報」報導，加州自2019年以來，經歷了大量居民外移，在2019至2023年間，損失了逾910億美元的淨收入。

加州的活躍人士現正努力收集足夠的簽名，以在11月的中期選舉中，倡議向億萬富翁徵收一次性的5%稅款，由選民對此作出決定，這可能進一步加劇加州的財富外流。在華盛頓州，其民主黨州長弗格森（Bob Ferguson）於3月30日簽署法案，對年收入超過100萬美元的個人，徵收9.9%的稅款。

加州的富豪商業巨擘，包括特斯拉執行長馬斯克和Meta執行長查克柏格，已經把居所遷到加州之外。星巴克的前執行長舒茲（Howard Schultz）亦在3月宣布，他將從華盛頓州遷往佛羅里達州

總統川普在2024年的總統競選期間，曾大力提倡小費收入免稅政策。他贏得大選出任總統後，於2025年7月4日簽署此項小費收入免稅條款，成為正式法律。

佛羅里達州 德拉瓦州 華盛頓州

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